Elektrik Cep Yakacak!



HK AJANSKıb-Tek, elektrik fiyatlarına yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptığını duyurdu21 Aralık 2016 itibariyle Bakanlar Kurulu onayıylayüyürürlüğe giren yüzde 9 ile yüzde 20 arasındaki zam 2013'ten bugüne kadar yapılan en yüksek zam olma niteliği taşıyor. KDV ile birlikte vatandaşın faturasına yüzde 23 olarak yansıyacak zam büyük tepki çekti.Zam tablosuna göre standart konut tarifesi olan 0–250 Kws arası %19.5’lik artış ile 0.42 TL’den 0.52 TL’ye arttarken,yoksul tarifesi, yüzde 9'luk zam ile 0.20’den 0.22’ye,ticari tarife yüzde 18.5 zam ile 0.44’ten 0.54’e, yüzde 18.8 zam gören endüstri tarifesi 0.44’ten 0.54’e, turizm tarifesi ise yüzde 18.5'lik zam ile 0.44’ten 0.54’e çıkarıldı.