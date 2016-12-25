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25 Aralık 2016 Pazar 09:28

Elektrik Cep Yakacak!

Elektrik Cep Yakacak!
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Elektrik Cep Yakacak!

HK AJANS

Kıb-Tek, elektrik fiyatlarına yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptığını duyurdu
21 Aralık 2016 itibariyle Bakanlar Kurulu onayıylayüyürürlüğe giren yüzde 9 ile yüzde 20 arasındaki zam 2013'ten bugüne kadar yapılan en yüksek zam olma niteliği taşıyor. KDV ile birlikte vatandaşın faturasına yüzde 23 olarak yansıyacak zam büyük tepki çekti.Zam tablosuna göre standart konut tarifesi olan 0–250 Kws arası %19.5’lik artış ile 0.42 TL’den 0.52 TL’ye arttarken,yoksul tarifesi, yüzde 9'luk zam ile 0.20’den 0.22’ye,ticari tarife yüzde 18.5 zam ile 0.44’ten 0.54’e, yüzde 18.8 zam gören endüstri tarifesi 0.44’ten 0.54’e, turizm tarifesi ise yüzde 18.5'lik zam ile 0.44’ten 0.54’e çıkarıldı.


 
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Ahmet hacıosman 2 gün önce

merkepten beklenen o.....

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