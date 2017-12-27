'ELEKTRİĞİ 3 KAT UCUZLATACAĞIZ'!

Alsancak’ta konuşan Özgürgün “Elektrik fiyatlarını üç kat ucuzlatarak aşağıya çekeceğiz. İnsanlarımızın yüzü daha da gülecek. Ulusal Birlik Partisi bunun garantisidir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve partililer Alsancak’ta buluştu.



UBP’den yapılan açıklamaya göre Alsancak Belediye sinemasında aday tanıtımı yapıldı. Etkinlikte partililere hitap eden Hüseyin Özgürgün, ülkede tek eseri olmayanlara halkın artık itibar etmediğini söyledi.



Hüseyin Özgürgün konuşmasında, yola her zaman iktidar partisi hedefiyle çıktıklarını ancak bu kez görünen ve hissedilen coşkunun çok büyük olduğunu ifade etti.



Özgürgün “Hiçbir şey yapmayanlara halk ne kadar inanır. UBP yapar, bunlar konuşur. Aslında konuşmakla da kalmıyorlar yıkıp döküyorlar” dedi.

Özgürgün, “Bir buçuk yıldır iktidardayız. Çok kısa sonra pek çok şeyi kaldığı yerden devraldık ve tamamladık. Bir kaz daha halkın kaybedecek zamanı yok” ifadelerini kullandı.



“ELEKTRİK FİYATLARI”



50 milletvekili adayının ülkeye hizmet vermek için hazır olduğunu kaydeden Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, UBP kadrolarının 1975’ten beri bu niyet, amaç ve inançla göreve talip olduğunu belirtti.



Özgürgün, “Son bir buçuk yılda yapılanları daha ileri götürmek istiyoruz. Daha güçlü yatırımları getirmek için talibiz. Somut projelerle talibiz. 7 Ocaktan itibaren kolları sıvayacağız. Bu ülkenin önünü açan yeni projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.



Elektrik fiyatlarını üç kat ucuzlatarak aşağıya çekeceklerini vurgulayan Özgürgün “insanlarımızın yüzü daha da gülecek” dedi.