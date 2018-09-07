Elcil “tmt Mücahitler Derneği’nin Toplumsal Varoluş Yürüyüşüne Katıldığını” İddia Ederek Bundan Memnuniyet Duyduğunu İfade Etti

Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “TMT Mücahitler Derneği’nin, dün gerçekleştirilen “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü”ne katılım gösterdiğini” iddia ederek, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “TMT Mücahitler Derneği’nin, dün gerçekleştirilen “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü”ne katılım gösterdiğini” iddia ederek, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şener Elcil yazılı açıklamasında, “TMT Mücahitler Derneği Başkan ve yöneticilerinin yürüyüşle katılarak “Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine saygı, dayatma paketlere hayır” pankartını sahiplenerek arkasında durmaları ve bu varoluş mücadelesine destek vermeleri bizleri oldukça memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.

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