Elcil: “Toplumsal seferberlik ve fedakarlık eşit ve adil bir düzenleme ile anlamlı olur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, toplumsal seferberlik ve fedakarlığın eşit ve adil bir düzenleme ile anlamlı olacağını kaydetti.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada Elcil, “Zengini kayırıp, vatandaşın alım gücünü düşürmenin adı soygun olur.Alım gücümüz ile ilgili istatistikler ortadadır. Rakamların ortak dili fakirleştiğimizi ve hükümetin buna bir çare üretmediğini anlatmaktadır. Vatandaştan fedakarlık isteyenler, iki kere düşünmelidir” ifadelerini kullandı.

Başta elektrik ve akaryakıt olmak üzere birçok alanda zam yapıldığını, vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Elcil, bu durumda fedakarlığın yine çalışanların boynuna yüklenmek istenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

2011 yılında göreve başlayan bir öğretmen 780 Euro alırken, 2018 yılında göreve başlayan bir öğretmenin maaşının 482 Euro’ya gerilediğini kaydeden Elcil, asgari ücretin de 2011 yılında 558 Euro iken, 314 Euro’ya gerilediğini ifade etti.

“KAMU ÇALIŞANIN ALIM GÜCÜ YÜZDE 61, ASGARİ ÜCRETLİNİN YÜZDE 56 GERİLEDİ”

Kamu çalışanın alım gücünün döviz bazında yüzde 61 azaldığını belirten Elcil, asgari ücretlinin alım gücünün de yüzde 56 gerilediğini kaydetti.

Elcil şöyle devam etti:

“Geldiğimiz durum, 1994, 1999, 2001, 2008 ekonomik krizlerinde olduğu gibi TL kullandığımız için Türkiye’ye ödediğimiz enflasyon vergisinin sonucudur. TL kullanmaya devam etmekle birikimlerimiz ve maaşlarımız yok olmaya devam edecektir. Başta elektrik, akaryakıt olmak üzere zamların arkasının kesilmediği bu günlerde, vatandaşın alım gücü yerlerde sürünürken fedakarlığın yine çalışanların boynuna yüklenmek istemesi kabul edilemez.”

Toplumsal seferberlik ve fedakarlıktan bahsedildiğini belirten Elcil, “Bu seferberliği ve fedakarlığı kimin için yapacağımızı bilmek istiyoruz” diyerek, şu soruları yöneltti:

“Toplumun en tepesinde oturanların örtülü ödenek alması için mi? Siyasi partilere yapılan devlet yardımları devam etsin diye mi? Asgari ücretin beş katı emekli maaşı alanların maaşları devam etsin diye mi? Ülkeye her gelen herkes vatandaş yapılsın diye mi? Stabil para birimine geçmeyerek Türk Lirası kullanarak enflasyon vergisi vermek için mi fedakarlık? Şafak Nöbeti ve benzeri tören ve protokollere para harcamak, daha çok milliyetçi sembol dikmek için mi fedakarlık? Kumarhane, bet ofisleri ve gece kulübü patronlarının daha da zenginleşmesi için mi fedakarlık? Türkiyeli şirketlere 15 yıl vergi muafiyeti, bedava arazi vererek sahillerimizi işgal etmeleri için mi fedakarlık? KKTC’yi tanıtma bahanesi ile yurt dışında temsilcilik adı altında daha fazla ofis açarak hesapsız harcama yapmak için mi fedakarlık? Adamızın kuzeyinde daha fazla insan kaçakçılığı ve kara para aklama yapılsın diye mi fedakarlık? TC’li şube bankalarının ülkemizdeki birikimleri Türkiye’ye aktarması için mi fedakarlık? Teşvik primleri ile üretim yapmadan geçinen çevrelerin daha çok zenginleşmesi için mi fedakarlık? Dünya zenginler listesine giren üniversite baronlarının daha da zenginleşmesi için mi fedakarlık? TC’li otellerde vergisiz, hesapsız milyonlar götüren sanatçılardan vergi alınmaması için mi fedakarlık? Asli görevinin dışında işlerle uğraşan Sivil Savunma Teşkilatı’nın bütçe dışında faaliyet göstermesi için mi fedakarlık? Batık bankalardan çalınan paraların ödenmesi için mi fedakarlık? Nerden Buldun Yasası çıkarmayarak haksız kazancı meşrulaştırmak için mi fedakarlık? Özel şirketlere vergi, stok affı, bazı işletmelere elektrik faturası bağışı için mi fedakarlık? TC’nin uyguladığı istihdam ve eğitim ambargosu nedeniyle çocukların okulsuz, öğretmensiz ve kitapsız eğitim alması için mi fedakarlık? Okul ve hastane yerine cami yapılsın diye mi fedakarlık? Öğretmen, doktor ve hemşire atamak yerine, bu alanların görmezden gelinmesi diye mi fedakarlık? Derinya, Aplıç, Çağlayan kapıları açılmasın diye mi fedakarlık? Faizcinin, stokçunun daha çok kar etmesi için mi fedakarlık? Rum mallarını ganimetleyip dağları, sahilleri satanlar için mi fedakarlık? Çok düşük vergilerle daha lüks daha pahalı arabalar almaları için mi fedakarlık? Görev yerine gitmeden maaş alan ve partizanca korunan kamu görevlilerinin artması için mi fedakarlık? Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bankalarda hesabı verilemeyen paraları artsın diye mi fedakarlık? Vakıflar İdaresi’nin daha çok gerici faaliyet yürütmesi için mi fedakarlık? Haksız rekabet yaratan askeri kantinler daha çok satış yapsın diye mi fedakarlık?”

