Elcil: “Toplumda Yaşanan Şiddet, Taciz, Tecavüz Olaylarının Okullara Yansıması Alarm Zillerinin Çaldığını Gösteriyor”

ŞEHİT TUNCER İLKOKULU’NDA VELİNİN OLAY ÇIKARMASI…

ELCİL TÜM HÜKÜMET YETKİLİLERİNİ ACİL ÖNLEM ALMAYA DAVET ETTİ

TÖRER: “ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANAN OLAY İÇLER ACISI”

ÇINAR: “ÖĞRETMENLERE YAPILAN SÖZLÜ SALDIRININ ÖZRÜ OLAMAZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ( KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, toplumda yaşanan şiddet, taciz, tecavüz olaylarının okullara yansımasının artık alarm zillerinin çaldığını gösterdiğini belirterek, Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm hükümet yetkililerini acil önlem alamaya davet etti.



Okullara güvenlik önlemleri için yatırım yapılması velilerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Elcil, şiddetle bir şey çözülemeyeceğini, barışın ve diyaloğun bir erdem olduğunu kaydetti.



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Şht. Tuncer İlkokulu Okul Aile Birliği ve Okul Müdürü Şht. Tuncer İlkokulu’nda basına açıklama yaparak dün bir velinin çocuklar arasında yaşanan bir olayı büyüterek, okula geldiğini, sınıfa girerek çocuklara şiddet uygulamak istediğini, kendisini engellemeye çalışan öğretmen, müdür muavini ve okul çalışanını silahla tehdit ettiğini, sakinleştirilmesinin ardından da polis çağrılarak uzaklaştırıldığını anlattı ve yaşanan bu olayı kınadı.



Basın açıklaması sırasında KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil, Şehit Tuncer İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Aynur Törer ve Okul Müdürü Uğur Çınar birer konuşma yaptı.



ELCİL: “OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU VAR”

Elcil, konuşmasında özelde Şht. Tuncer İlkokulu’nda yaşanan ama genelde tüm okulları ilgilendiren okulların güvenlik konusunu gündeme getirmek istediklerini kaydetti ve okulların altyapılarının yeterli kaynak ayrılmadığı için güvenliği sağlayacak şekilde düzenlenmemiş olduğunu ifade etti.



Şht. Tuncer İlkokulu’nu çevreleyen duvar ve tellerin okulun güvenliğini sağlamaktan uzak olduğunu belirten Elcil, yıllardan beridir özelde bu okul genelde de tüm okullardaki güvenlik sorununu gündeme getirmelerine rağmen hükümetlerin ilgisiz davrandığının savundu.



Velinin okula gelerek öğretmenleri silahla tehdit eder noktaya gelmesinin kabul edilecek bir şey olmadığını vurgulayan Elcil, toplumun genelinde yaşanan olayların okullara da yansımaya başladığını, bunun, ülkeye kontrolüz girişlerin ve ülke içerisinde güvenliği sağlayacak unsurların yeterli denetimleri yapmamasının bir sonucu olduğunu ileri sürdü.



Saldırıyı yapan veliyi de kınayan Elcil şöyle devam etti:

“Eğer biz sorunlarımızı diyalogla çözmeyi başaramıyorsak ve sorunlarımızı şiddetle çözmek istiyorsak, okulların içerisine şiddet girerse, öğretmen öğrenci şiddet görmeyle karşı karşıya kalıyorsa, bununun artık düşünülebilir bir tarafı yoktur, devleti yönetenlerin bu konuya acilen çare üretmesi gerekmektedir. Okullar kendi kaderleriyle baş başa olmaz, toplumda yaşanan şiddet, taciz, tecavüz olaylarının okullara yansıması artık alarm zillerinin çaldığını göstermektedir. Eğitim Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm hükümet yetkililerini acil önlem alamaya davet ediyoruz”



Okullara güvenlik önlemleri için yatırım yapılması velilerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Elcil, şiddetle bir şey çözülemeyeceğini, barışın ve diyaloğun bir erdem olduğunu kaydetti.



TÖRER: “ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANAN OLAY İÇLER ACISI”

Okul Aile Birliği Başkanı Aynur Törer de okulun etrafına daha güvenli bir duvar örülmesi konusunda Bakanlık da dahil olmak üzere bir çok kurumla iletişime geçip yardım talebinde bulunduklarını ama maalesef bu konuda kimsenin yardım elini uzatmadığını söyledi.

Dün çocukların gözünün önünde yaşananların içler acısı olduğunu söyleyen Törer, ilgililerin artık seslerini duyması ve çocukların güvenliği için dış duvarlarla ilgili gerekenin yapılmasını ya da çıkış saatine kadar bir güvenlik görevlinin görevlendirilmesini istedi.

Törer dünkü olayı gerçekleştiren kişiyi de kınadı.



ÇINAR: “ÖĞRETMENLERE YAPILAN SÖZLÜ SALDIRININ ÖZRÜ OLAMAZ”

Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar da dün öğretmenlere yapılan sözlü saldırının hiçbir şekilde bir özrü olamayacağını kaydetti ve çocukların önünde yaşanan olayı asla tasvip etmediklerini, okul idaresi olarak güvenliği sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini, almayı düşündükleri farklı tedbirleri kararlaştırdıktan sonra ailelere bildireceklerini ifade etti.