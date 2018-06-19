Elcil: “TC'nin eğitime yaptığı bu yılki katkının yüzde 50’si kesildi”

ELCİL, DÖRTLÜ KOALİSYON HÜKÜMETİNİ AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET ETTİ
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda okuyan öğrencilerin yüzde 57’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun bilinmesine rağmen, TC’nin eğitime yaptığı bu yılki katkının yüzde 50’sinin kesildiğini ileri sürdü.
Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine saygısızlık yapıldığını iddia ederek, dörtlü koalisyon hükümetini açıklama yapmaya davet etti. Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını vurguladı.
Açıklamasında “Kuran Kursları adı altında beyin yıkama ve AKP’ye oy devşirme girişimleri Çanakkale gezileri ile AKP’ye para aktarma projesi dayatılmaya devam etmektedir” iddiasında bulunan Elcil, şunları öne sürdü:
“Çocukların eğitimini bile kendi siyasi hedefleri için rant olarak gören AKP anlayışının Kıbrıslı Türklere vereceği hiçbir şey yoktur” diyen Elcil, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin kendi vatandaşlarının eğitim harcamalarını da Kıbrıslı Türklere yıkmayı alışkanlık haline getirdiğini ileri sürdü .
Elcil şöyle devam etti:
“Kendi vatandaşlarının yararlandığı eğitime yapılan bütçe katkısının %50’sini kesmek ve bunu siyasi şantaj olarak kullanmak kendi vatandaşlarına saygısızlık olduğu gibi Kıbrıslı Türkleri de rehine olarak görmek demektir.”