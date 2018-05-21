Elcil: “Stabil Para Birimine Geçmeyi ve Çalışanlara 2 Ayda Bir Hayat Pahalılığı verilmesini Talep Ediyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Kuzey Kıbrıs’ta stabil para birimine geçmeyi ve çalışanlara 2 ayda bir hayat pahalılığı verilmesini talep etti.
Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik krizin ağırlaşarak devam ettiğini, ekonomik krizin temel nedeninin ise Türk Lirası kullanılması olduğuna dikkat çekti.
Özellikle maaş ve ücretler TL ile ödenirken ev kiraları, okul harçları, araç fiyatları, arazi alım satımlarıyla mal ve hizmet fiyatlarının döviz cinsinden hesaplanmasının krizin temel nedeni olduğuna işaret eden Elcil,şöyle devam etti:
Elcil, şöyle devam etti:
“Bize ‘besleme’ diyenler şu rakamlara iyi baksın; Kıbrıs, Antalya ve Mut hava koridorlarını kullanan her uçaktan 38.7 Euro alınmaktadır. Buna göre, 2010’da 167 bin, 2011’de 168 bin, 2012’de 162 bin, 2013’te 175 bin, 2014’te 200 bin, 2015’te 235 bin, 2016’da 240 bin ve 2017’de 220 bin uçak kullandı bu koridorları. Sadece geçen yıl Kıbrıs üzerinden geçen uçaklardan bile yaklaşık 8,5 milyon Euro alan siz. Ama ‘besleme’ olan biz.”