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Elcil, Hissedarı Oldukları Vakıflar Bankası’yla İlgili İddialar Konusunda Hacımulla’dan Açıklama İstedi

“DAĞITILAN VE TAHSİL EDİLMEYEN KREDİLERLE İLGİLİ YAZILI BİLGİ İSTİYORUZ. VERİLMEZSE YARGIYA BAŞVURACAĞIZ”

Elcil, Hissedarı Oldukları Vakıflar Bankası’yla İlgili İddialar Konusunda Hacımulla’dan Açıklama İstedi

“DAĞITILAN VE TAHSİL EDİLMEYEN KREDİLERLE İLGİLİ YAZILI BİLGİ İSTİYORUZ. VERİLMEZSE YARGIYA BAŞVURACAĞIZ”

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:31
Elcil, Hissedarı Oldukları Vakıflar Bankası’yla İlgili İddialar Konusunda Hacımulla’dan Açıklama İstedi


“DAĞITILAN VE TAHSİL EDİLMEYEN KREDİLERLE İLGİLİ YAZILI BİLGİ İSTİYORUZ. VERİLMEZSE YARGIYA BAŞVURACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hissedarı oldukları Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla’dan basında çıkan kredi haberleriyle ilgili bilgi istedi.

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Elcil, yazı açıklamasında, “Yasal düzenlemeler yerine getirilmeden dağıtılan ve tahsil edilmeyen kredilerle ilgili yazılı bilgi istiyoruz. Aksi halde yargıya başvuracağız” diyerek seslendi.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açıklamasında şunları kaydetti:
“Son günlerde basında yer alan haberlerde hissedar olduğumuz Vakıflar Bankası’nda siyasi istismar nedeniyle geriye dönüşü olmayan kredilerle ilgili haberler yer almaktadır. Geçmiş hükümetler döneminde hükümet partilerine yakın veya üye bazı kişilere gerekli yasal güvence alınmadan verildiği ve yıllardan beri geriye tahsili yapılmadığı iddia edilen bu kredilerle bankamızın zarara uğratılması kabul edilir değildir.
Geçmişte görev yapan bankamız yönetim kurullarının aldığı adam kayırmaya ve partizanlığa açık uygulamaların doğruluğu konusunda kamuoyuna açıklama yapma sorumluluğunuzu hatırlatır, yasal düzenlemeler yerine getirilmeden dağıtılan ve geriye tahsil edilmeyen kredilerle ilgili bizlere yazılı bilgi verilmesini aksi halde yargıya başvuracağımızı saygılarımla bilgilerinize getiririm.”
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 14:56
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