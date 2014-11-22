El-sen Yönetici Eğitimi Yapıldı

BIÇAKLI: “CEREYANLA OYUN OLMAZ”

Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, geçmiş hükümetlerin KIB-TEK ile ilgili uygulamalarını eleştirerek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na seslendi ve “Cereyanla oyun olmaz” dedi.

EL-SEN “Yönetici Eğitim Çalışması” bugün başladı.

EL-SEN açıklamasına göre, Sendika Eğitim Sekreteri Hakan Ergider’in, 22-23 Kasım 2014 Yöneticilik Eğitim Çalışmalarını açılış konuşması ile başlayan eğitimde, görev şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunu ,Sendika Başkanı Çağlayan Cesurer’ın konuşması ve Türk-sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı’nın açılış konuşmaları takip etti.

Eğitim çalışmaları Doç.Dr Erdal Güryay ve Hasan Sarıca eşliğinde gerçekleştirildi.

ERGİDER

Hakan Ergider konuşmasında, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aktararak, bunların önümüzdeki aylarda da süreceğini belirtti.

CESURER

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise, dikkati sendikal eğitimin önemine çekti.

Eğitim çalışmalarının sendikalar için de vazgeçilemez derecede bir etkinlik olduğunu vurgulayan Cesurer, konuşmasında, gündemdeki gelişmeleri de değerlendirdi. Cesurer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), Kıbrıs Türk halkının kendi malı olan ve üzerinde egemen olduğu en ciddi alan olduğunu kaydederek, özerklik konusunda yaptıkları çalışmaları ve verdikleri mücadeleyi anlattı.

Konuşmasında hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Cesurer, şöyle dedi:

“EL-SEN olarak bölgesel ve ülkemizdeki gelişmeleri dikkate aldığımızda KIB-TEK’in daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerektiği konusundaki ısrarımız daha da kuvvetlenmektedir. Güney Kıbrıs’a elektrik ihraç edebilecek bir kapasitede olunabileceğini yaşayalı daha birkaç yıl olmuştur.

Hükümet edenler elbette ki TC veya başka bir ülke veya kuruluş ile anlaşmalar yapacaktır. Ancak bu anlaşmalar halkımızı ve varlıklarını yok etme anlaşmaları olamaz. Hükümeti bu aşağılayıcı tavra karşı direnmeye davet etmekteyiz. Nasıl ki işveren durumunda olan KIB-TEK Yönetiminin doğru girişimlerine destek veriyoruz, hükümetin de hatalarını eleştirecek ancak doğru adımlarının yanında olacağız.”

BIÇAKLI

Bıçaklı ise konuşmasında sendikal eğitime verdikleri önemi vurguladı.

Güdeme dair değerlendirmelerde bulunan ve hükümeti eleştiren Bıçaklı şöyle dedi:

“Maalesef yıllardır aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Muhalefette iken söylenenler hükümete gelinince unutuluyor. Unutmak bir yana tam tersi yapılmak isteniyor ve savunuluyor. Telefon ve elektrik konusunda söylenmiş olanlarla bugün yapılmak istenenler bunun en gerçekçi örnekleridir. KIB-TEK ve Telekomünikasyon alanında gerekli yatırımları yapmamak ve yapılmak istenenleri engellemekle varılmak istenen hedef bu kurumların batırılması ve kendi akıllarınca özelleştirmeyi meşru hale getirmektir. Şu anda yatırımlar yapılmadığı için Telefon Dairesinde bina çalışanların üzerine yıkılmak üzeredir. Çalışanlar can güvenlikleri için grev yapma noktasına getirilmişlerdir. Telefon çalışanları halka hizmet vermek ve kaliteyi yükseltmek için kablo alın der, yönetim duymaz. Malzemelerimiz eksik denir, duymazdan gelirler. Aynı şeyler KIB-TEK için de geçerlidir. KIB-TEK akıllı sayaç alma ve yeni santralar temin ederek üretim kapasitesini artırmaya ve tahsilat sorunlarını çözmeye çalışırken karşılarına dikilen en büyük engel hükümetin kendisi olmaktadır. Hizmetlerdeki aksamaları örnek göstererek akıllarınca özeleştirmeyi halkımızın önüne kurtuluş olarak sunacaklar...

EL-SEN ülkemizdeki en etkili sendikaların başında gelmektedir. Bilinçli ve birlik içinde mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmektedir. Başbakan Özkan Bey’e hatırlatıyorum. Cereyanla oyun olmaz. Oyun oynamaya çalışanlar dön ve bak. Bakmazsan seni de cereyan tepecektir.”

(HÖ) FOTOĞRAFLI