Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

El-sen Yönetici Eğitimi Yapıldı

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, geçmiş hükümetlerin KIB-TEK ile ilgili uygulamalarını eleştirerek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na seslendi ve “Cereyanla oyun olmaz” dedi.

El-sen Yönetici Eğitimi Yapıldı

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, geçmiş hükümetlerin KIB-TEK ile ilgili uygulamalarını eleştirerek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na seslendi ve “Cereyanla oyun olmaz” dedi.

22 Kasım 2014 Cumartesi 20:50
El-sen Yönetici Eğitimi Yapıldı
banner238

BIÇAKLI: “CEREYANLA OYUN OLMAZ”

Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, geçmiş hükümetlerin KIB-TEK ile ilgili uygulamalarını eleştirerek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na seslendi ve “Cereyanla oyun olmaz” dedi.

EL-SEN “Yönetici Eğitim Çalışması” bugün başladı.

EL-SEN açıklamasına göre, Sendika Eğitim Sekreteri Hakan Ergider’in,  22-23 Kasım 2014 Yöneticilik Eğitim Çalışmalarını açılış konuşması ile başlayan eğitimde, görev şehitleri için  bir dakikalık  saygı duruşunu ,Sendika Başkanı Çağlayan Cesurer’ın konuşması ve Türk-sen Genel  Başkanı Aslan Bıçaklı’nın açılış konuşmaları takip etti.

Eğitim çalışmaları Doç.Dr Erdal Güryay ve  Hasan Sarıca  eşliğinde gerçekleştirildi.

ERGİDER

Hakan Ergider konuşmasında, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aktararak, bunların önümüzdeki aylarda da süreceğini belirtti.

CESURER

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise, dikkati sendikal eğitimin önemine çekti.

Eğitim çalışmalarının sendikalar için de vazgeçilemez derecede bir etkinlik olduğunu vurgulayan Cesurer, konuşmasında, gündemdeki gelişmeleri de değerlendirdi. Cesurer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), Kıbrıs Türk halkının kendi malı olan ve üzerinde egemen olduğu en ciddi alan olduğunu kaydederek, özerklik konusunda yaptıkları çalışmaları ve verdikleri mücadeleyi anlattı.

Konuşmasında hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Cesurer, şöyle dedi:

“EL-SEN olarak bölgesel ve ülkemizdeki gelişmeleri dikkate aldığımızda KIB-TEK’in daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerektiği konusundaki ısrarımız daha da kuvvetlenmektedir. Güney Kıbrıs’a elektrik ihraç edebilecek bir kapasitede olunabileceğini yaşayalı daha birkaç yıl olmuştur.

Hükümet edenler elbette ki TC veya başka bir ülke veya kuruluş ile anlaşmalar yapacaktır. Ancak bu anlaşmalar halkımızı ve varlıklarını yok etme anlaşmaları olamaz. Hükümeti bu aşağılayıcı tavra karşı direnmeye davet etmekteyiz. Nasıl ki işveren durumunda olan KIB-TEK Yönetiminin doğru girişimlerine destek veriyoruz, hükümetin de hatalarını eleştirecek ancak doğru adımlarının yanında olacağız.”

BIÇAKLI

Bıçaklı ise konuşmasında sendikal eğitime verdikleri önemi vurguladı.

Güdeme dair değerlendirmelerde bulunan ve hükümeti eleştiren Bıçaklı şöyle dedi:

“Maalesef yıllardır aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Muhalefette iken söylenenler hükümete gelinince unutuluyor. Unutmak bir yana tam tersi yapılmak isteniyor ve savunuluyor. Telefon ve elektrik konusunda söylenmiş olanlarla bugün yapılmak istenenler bunun en gerçekçi örnekleridir. KIB-TEK ve Telekomünikasyon alanında gerekli yatırımları yapmamak ve yapılmak istenenleri engellemekle varılmak istenen hedef bu kurumların batırılması ve kendi akıllarınca özelleştirmeyi meşru hale getirmektir. Şu anda yatırımlar yapılmadığı için Telefon Dairesinde bina çalışanların üzerine yıkılmak üzeredir. Çalışanlar can güvenlikleri için grev yapma noktasına getirilmişlerdir. Telefon çalışanları halka hizmet vermek ve kaliteyi yükseltmek için kablo alın der, yönetim duymaz. Malzemelerimiz eksik denir, duymazdan gelirler. Aynı şeyler KIB-TEK için de geçerlidir. KIB-TEK akıllı sayaç alma ve yeni santralar temin ederek üretim kapasitesini artırmaya ve tahsilat sorunlarını çözmeye çalışırken karşılarına dikilen en büyük engel hükümetin kendisi olmaktadır.  Hizmetlerdeki aksamaları örnek göstererek akıllarınca özeleştirmeyi halkımızın önüne kurtuluş olarak sunacaklar...

EL-SEN ülkemizdeki en etkili sendikaların başında gelmektedir. Bilinçli ve birlik içinde mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmektedir. Başbakan Özkan Bey’e hatırlatıyorum. Cereyanla oyun olmaz. Oyun oynamaya çalışanlar dön ve bak. Bakmazsan seni de cereyan tepecektir.”

(HÖ)    FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim