El-sen Yetkilileri Ydp\'yi Ziyaret Etti



Lefkoşa, 31 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yetkilileri, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

YDP’den verilen bilgiye göre, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç başkanlığındaki heyet, YDP’yi ziyaret ederek sendikanın vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler verdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ziyarette yaptığı konuşmada, Özkıraç’ın Kuzey Kıbrıs’ta sendikacılığın duayen isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Arıklı, elektriğe yapılan zamları da eleştirerek, kablo ile elektriğin gelmesine ve alternatif enerji konusunda yapılacak yatırımlara destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Arıklı, Kıb-Tek\'in siyasetten kurtarılmasının şart olduğunu ve bu konuda sendikanın öncü rol oynaması gerektiğini ifade etti.

(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLI

