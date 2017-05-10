El-sen: “sucuoğlu’nun ‘b Planı’ Grevi Kırmaya Yönelik”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun ortaya koyduğu ‘B planı’nın sendikanın haklı grevini kırmaya yönelik olduğunu, bunun yanında sorunu çözme isteği olmadığını gösterdiğini savundu.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun ortaya koyduğu ‘B planı’nın sendikanın haklı grevini kırmaya yönelik olduğunu, bunun yanında sorunu çözme isteği olmadığını gösterdiğini savundu.

Öksüzoğlu yaptığı açıklamada, Sucuoğlu’nun ‘talihsiz’ açıklama yaptığını iddia ederek, bundan dolayı Sucuoğlu’nun doktorlar ve halktan özür dilemesini istedi.

El-Sen’in, Sucuoğlu’nun tavrına sessiz kalmayacağını da belirten Öksüzoğlu, Tıp-İş’i mücadelesinde yalnız bırakmayarak destek vereceklerini açıkladı.

(UG/HA)