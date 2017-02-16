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16 Şubat 2017 Perşembe 13:07

El-sen Sendikal Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) eğitim çalışmalarına devam ediyor.

El-sen Sendikal Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor
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Lefkoşa, 16 Şubat 17 : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) eğitim çalışmalarına devam ediyor.

El-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 18-19 Şubat ve 25-26 Şubat tarihlerinde Dome Hotel-Girne’de yer alacak Sendikal Mücadelede Temel Eğitim Çalışmasında; TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Doç. Dr. Erdal Güryay, MS Hasan Sarıca ile Hukukçu Ürün Solyalı eğitmen olarak görev alacak.

Eğitim çalışmasında; “TÜRK-SEN’in Mücadele Perspektifleri”, “TÜRK-SEN ve  Sendikal Hareketin Gelişimi”, “Özelleştirme Nedir? Niçin KIB-TEK Özerk Olmalıdır?”, “Özerkleşme Yasa Tasarısı”, “Eğitim Nedir ve Niçin Gereklidir-Sendikal Eğitimin Önemi ve Rolü”, “EL-SEN ve Sendikal Mücadelemiz”, “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi ve Sendikalar”, “Sendika Nedir? Niye Sendikalaşma? Üyelerin Görevleri?”, “Ekonomi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ekonomideki Yeri ve Rolü” ile “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile İş Yasası” konuları işlenecek ve her konu sunum sonrası detaylı olarak tartışılacak.

Eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ve katılım belgelerinin dağıtımı  ile eğitim çalışması tamamlanacak.

(AK/ÖK)

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