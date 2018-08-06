El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi



Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üzerinde oyunlar oynandığını ileri sürerek, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirttiği “özerk Kıb-Tek” kararının derhal uygulamaya geçirilmesini talep etti.



El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce aldığı 4 santral alımı kararı doğrultusunda hükümetin ihaleye çıkmadığını savundu ve bunu

eleştirdi.



Özkıraç, “yıllardır özelde Kıb-Tek, genelde toplum üzerinde belli odaklar tarafından Kıb-Tek’in üç parçaya bölünüp satılması ile ilgili yapılan kirli pazarlıklara El-Sen’in çok yakında toplumla birlikte en ağır şekilde cevabını vereceğini” kaydetti.



Özkıraç açıklamasında, “Sendikamız tüm kirli pazarlıkları ve tüm oyunları boşa çıkaracaktır. Son kez uyarıyoruz: Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce 4 yeni santral alımı ile ilgili aldığı karar doğrultusunda hükümetin henüz ihaleye dahi çıkmamasını kabul etmiyoruz. Hükümete şu çağrıyı yapıyoruz: ‘Ya bu ihaleye en erken zamanda çıkarsınız ya da Sendikamızın grevde dahil olmak üzere her türlü eyleme her koşulda hazır olduğunu bilmenizde yarar görüyoruz’” dedi.



(YIL/HA)

