banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93647
ALTIN
201.684
DOLAR
5.1815
STERLİN
6.6934
EURO
5.9861
Hajjam tutuklu yargılanacak
HAJJAM TUTUKLU YARGILANACAK
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini...
En çok yağış alan bölgeler...
En çok yağış alan bölgeler...
banner282

El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üzerinde oyunlar oynandığını ileri sürerek, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirttiği “özerk Kıb-Tek” kararının derhal uygulamaya geçirilmesini talep etti.

El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üzerinde oyunlar oynandığını ileri sürerek, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirttiği “özerk Kıb-Tek” kararının derhal uygulamaya geçirilmesini talep etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:34
El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üzerinde oyunlar oynandığını ileri sürerek, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirttiği “özerk Kıb-Tek” kararının derhal uygulamaya geçirilmesini talep etti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce aldığı 4 santral alımı kararı doğrultusunda hükümetin ihaleye çıkmadığını savundu ve bunu
eleştirdi.

Özkıraç, “yıllardır özelde Kıb-Tek, genelde toplum üzerinde belli odaklar tarafından Kıb-Tek’in üç parçaya bölünüp satılması ile ilgili yapılan kirli pazarlıklara El-Sen’in çok yakında toplumla birlikte en ağır şekilde cevabını vereceğini” kaydetti.

Özkıraç açıklamasında, “Sendikamız tüm kirli pazarlıkları ve tüm oyunları boşa çıkaracaktır. Son kez uyarıyoruz: Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce 4 yeni santral alımı ile ilgili aldığı karar doğrultusunda hükümetin henüz ihaleye dahi çıkmamasını kabul etmiyoruz. Hükümete şu çağrıyı yapıyoruz: ‘Ya bu ihaleye en erken zamanda çıkarsınız ya da Sendikamızın grevde dahil olmak üzere her türlü eyleme her koşulda hazır olduğunu bilmenizde yarar görüyoruz’” dedi.

(YIL/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dün En Çok Yağış Lefkoşa’da Kaydedildi
Dün En Çok Yağış Lefkoşa’da Kaydedildi
Karmi Yarın Üç Buçuk Saat Elektriksiz Kalacak
Karmi Yarın Üç Buçuk Saat Elektriksiz Kalacak
Şahali Kuraklık Çalışmalarının Sonuçlandırılması İçin Çalışmaların Hızlandırması Talimatı Verdi
Şahali Kuraklık Çalışmalarının Sonuçlandırılması İçin Çalışmaların Hızlandırması Talimatı Verdi
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi “suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesine Devam Etti
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi “suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesine Devam Etti
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek
El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi
El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi
Yeni Asgari Ücret, Brüt 2620 Tl
Yeni Asgari Ücret, Brüt 2620 Tl
En çok yağış alan bölgeler...
En çok yağış alan bölgeler...
Akıncı, Cas Çalışanlarıyla Görüştü..
Akıncı, Cas Çalışanlarıyla Görüştü..

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim