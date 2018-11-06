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El-sen Kıb-tek Ve Hükümeti Uyardı; “santral Yatırımlarıyla İlgili Kararları Alın”

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıb-Tek ve hükümete; “Ya santral yatırımlarıyla ilgili kararları alın yada Aralık ayı içerisinde yaşanacak her türlü olumsuzlukların sorumlusu sizler olacaksınız” uyarısında bulundu. 

El-sen Kıb-tek Ve Hükümeti Uyardı; “santral Yatırımlarıyla İlgili Kararları Alın”

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıb-Tek ve hükümete; “Ya santral yatırımlarıyla ilgili kararları alın yada Aralık ayı içerisinde yaşanacak her türlü olumsuzlukların sorumlusu sizler olacaksınız” uyarısında bulundu. 

06 Kasım 2018 Salı 12:23
El-sen Kıb-tek Ve Hükümeti Uyardı; “santral Yatırımlarıyla İlgili Kararları Alın”
Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıb-Tek ve hükümete; “Ya santral yatırımlarıyla ilgili kararları alın yada Aralık ayı içerisinde yaşanacak her türlü olumsuzlukların sorumlusu sizler olacaksınız” uyarısında bulundu. 
EL-SEN, “Ocak ayından sonra büyük bir zam furyası beklentisi toplumun yok oluşunu daha da hızlandıracaktır” diyerek, hem hükümete hem Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na; “biran önce Kıb-Tek ve toplumun geleceğiyle ilgili kararları üretip görevinizi yapınız” çağrısında bulundu. 
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, hükümet ve Kıb-Tek Yönetim Kurulunun aylardır Kıb-Tek’e yatırım yapmamakta direndiğini ileri sürerek, “hükümeti ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nu uyarıyoruz” dedi ve şunları kaydetti:
“2019 yılını karanlıklar içerisinde geçirmemek için aylardır Hükümet’i ve Yönetim Kurulu’na yaptığımız çağrılar cevapsız kalmaktadır. Sürekli zam yaparak ve bankalardan borç alınarak Kurumu kurtarmaya çalışanları uyarıyoruz.Santral yatırımlarını ısrarla ve inatla yapmamakta direnenler.2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Aksa Şirketine enerji üretimini devretmeye çalışıyorlar. Fakat şunu iyi bilsinler ki direnişimiz devam edecektir.
Bu çevrelere şunuda hatırlatmakta yarar görüyoruz. Ya bu santral yatırımlarıyla ilgili kararları alın yada Aralık ayı içerisinde yaşanacak her türlü olumsuzlukların Sorumlusu sizler olacaksınız.
Ocak Ayından sonra büyük bir zam furyası beklentisi Bu Toplumun yok oluşunu daha da hızlandıracaktır. Sendikamız El-Sen’i toplumla karşı karşıya getirmeye çalışanlara mutlaka hadlerini bildirmekten vazgeçmeyeceğiz.Bu nedenle hem Hükümet’e hem Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na çağrımızdır. Biran önce Kıb-Tek ve Toplumun geleceğiyle ilgili kararları üretip görevinizi yapınız. Hükümet programında yazdıklarınız ortadadır.Kamuoyuna duyurulur.”
(EMR/ ŞEB)

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