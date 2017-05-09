El-sen: “iş Sağlığı Ve Güvenliğine Yeterli Önem Verilmiyor”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), ülkede iş sağlığı ve güvenliğine yeterli önem verilmediğini savundu.

El-Sen Genel Sekreteri Mustafa Uysal İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini belirterek, yasanın kamu ve özel sektörü kapsadığını ancak Bakan’ın açıklamalarının sadece özel sektöre yönelik olduğunu ileri sürdü.

Uysal, “ Devlet kendi daire kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı uygulamadan özel sektörden nasıl olurda bu adımları bekler? ifadelerini kullandı.

Uysal, devletin bir an önce kendi daire, kurum ve kuruluşlarında yasanın gerektirdiklerini uygulamaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Uysal, iş sağlığı ve güvenliğinin devlet politikası olması, toplumda bir kültür haline gelmesi için öncelikle işverenlerin bu kültüre sahip olmasının sağlanması, daha sonra okullarda iş sağlığı ve güvenliği konusu işlenmesi gerektiğini altını çizdi.

(YIL/ŞEB)

