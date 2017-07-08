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08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:19

El-sen'den Eylem Uyarısı...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile 8 Haziran’da imzaladıkları protokolün uygulanmadığını ve bu durumun kendilerini eylem yapmaya zorladığını açıkladı.

El-sen'den Eylem Uyarısı...
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 EL-SEN: “8 HAZİRAN TARİHLİ PROTOKOL UYGULANMIYOR”

Lefkoşa, 8 Temmuz 17 : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile 8 Haziran’da imzaladıkları protokolün uygulanmadığını ve bu durumun kendilerini eylem yapmaya zorladığını açıkladı.

Öksüzoğlu, KIB-TEK yönetimine yazılan, Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara da gönderilen açıklamasında, bu durumun değişmemesi halinde meşru her yolu başkaca bir ihbar vermeden yaşama geçirme kararlılığında olduklarını belirtti.

Protokolün uygulanmadığı alanlara örnek veren Öksüzoğlu, gerekli iş elbiselerinin verilmediğini, kadrolama işlemlerinin uzatıldığını, malzeme alımları ile ilgili ihalenin sonuçlanmadığını kaydetti.

“Sendikamızın bu davranışlara karşı sessiz kalmayacağını tarafınız çok iyi bilmektedir” diyen Öksüzoğlu şöyle devam etti:

“Meşru eylemlerimizden en fazla etkilenecek olan tüketicilerin olacağını ve kavurucu sıcaklarla boğuşan halkımızın daha zor bir yaşamla yüz yüze kalacağını sizler de çok iyi bilmektesiniz. Amacınızın bu olduğuna ilişkin ciddi kanaatimiz oluşmaktadır. Çünkü protokol imzalamak ve bunu uygulamanın ciddi bir mali külfet getirmeyeceğini bile bile uygulamamak ve sendikayı eyleme zorlamak sonuçta en fazla halkımızı mağdur edecektir. EL-SEN’e sadece bu yolu bıraktığınızdan ve muhtemel tepkilerin çalışanlara yönelmesinden belki de memnun olacaksınız.

EL-SEN olarak, her düzeydeki yetkililerle ve halkımızla bu sorunları ve sorunları ortadan kaldırmaya ilişkin sorumsuz davranışlarınızı sergileme ve meşru her yolu başkaca bir ihbar vermeden yaşama geçirme kararlılığımızı bilgilerinize getiririz”.

(DOĞ/SEL)

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