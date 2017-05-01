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01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:56

El-sen’den 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

El-sen'den 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı...
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Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu, yönetim kurulu adına yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun tüm emekçilerin kendi ülkeleri ve uluslararası düzeyde birlik-mücadele-dayanışma günü kutlu olsun. Emekçilerin mücadelesi, birleşerek mücadele ettikleri oranda başarıya ulaşacaktır. Sektörel veya işyeri düzeyinde farklılaşabilecek taleplerimiz olsa bile ortak talebimiz savaşsız-sömürüsüz bir ülke ve dünya kurmaktır.

EL-SEN, bu anlayışla Kıbrıs'ta demokrasi-barış-federasyon mücadelesi içerisinde olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu yüce değerler uğruna mücadelede yaşamlarını yitiren sınıf kardeşlerimizi saygı ile anıyoruz. Bu yüce mücadelede omuz omuza yürüyen üyelerimiz, ülkemiz ve dünya işçilerini kutluyoruz.”

(SEL)

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