El-sen Başkanı Öksüzoğlu, Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı’nı Eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen’in, ortaya konan iddiaları çürütmek ve kendi iddialarını doğrulatmak yerine gündem şaşırtma taktiğine başvurduğunu ileri sürdü.

ÖKSÜZOĞLU: “İDDİALARI ÇÜRÜTMEK YERİNE GÜNDEM ŞAŞIRTMA TAKTİĞİNE BAŞVURDU”

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen’in, ortaya konan iddiaları çürütmek ve kendi iddialarını doğrulatmak yerine gündem şaşırtma taktiğine başvurduğunu ileri sürdü.

El-Sen Başkanı Özksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erçen’in son açıklamasının “çaresizlik koktuğunu” savundu.

Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“Oysa sendika olarak bizim söylediğimiz net, istediğimiz ise çok basit. Toplumumuzu hayretler içerinden bırakan iddiaları ortaya koyan Sayın İsmet Akim’in bu iddialarını ortaya koyacağı belgelerle kanıtlaması, aynı şekilde iddialar sonucunda isimleri üzerinde soru işaretleri oluşan ilgili bakan, kurum yönetim kurulu başkanı ve müdürünün de karşılıklı atışmalara girmek yerine ortaya konan iddiaları belgelerle bertaraf etmesi yönündeydi”

Öksüzoğlu, Erçen’in, “taleplerini olumlu karşılayıp kendisi ve bulunduğu makam üzerindeki bulutları dağıtmak yerine El-Sen’e saldırmayı tercih ettiğini” iddia etti.

Umut Öksüzoğlu, El-Sen olarak gündem şaşırtmalara malzeme olmayacaklarını ve şaibeler altında ezilen kişilerin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Özksüzoğlu sendika olarak ilgili kişi veya taraflar şu soruları yöneltti:

“Bir trafo için 1 milyon 700 bin dolar veren kişi ve/veya kuruluşa, verilen ihalenin bir müdahale ile iptal edilerek, bu kez iki trafonun 868 bin dolara satın alındığı doğru mudur? Birinci ihaleyi kim aldı? İptal sonrası ikinci defa çıkılan ihaleyi kim veya kimler kazandı? Kıymet Firması’nın ikinci ihaleyi kazandığı açıklandı. Birinci ihaleyi kim kazanmıştı ve niye iptal edildi? Cratos Otel’in 9 Milyon TL civarındaki elektrik borcunu kim affetti? Borcu affedilen Cratos Otel’in güneş sistemi ile enerji üretme ihalesini kim aldı? EL-SEN, olarak şeffaf yönetimin gereği olan belgelerin kamuoyu ile paylaşılmasını talep etmeye devam edeceklerini kaydeden Öksüzoğlu- “Kıb-Tek kötü yönetiliyor diyoruz. Belgelerle bizi yalanlamanız en büyük dileğimizdir.”

(YIL/FEZ)