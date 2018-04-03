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EL-SEN’DEN EK MESAİ AÇIKLAMASI: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE İMKANSIZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek’te ek mesai ödeneklerinin Toplu İş Sözleşmesi’yle düzenlendiğini ve bu düzenlemelere göre bir şoförün ayda ortalama 14 bin TL ek mesai almasının imkansız olduğunu belirtti.

EL-SEN’DEN EK MESAİ AÇIKLAMASI: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE İMKANSIZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek’te ek mesai ödeneklerinin Toplu İş Sözleşmesi’yle düzenlendiğini ve bu düzenlemelere göre bir şoförün ayda ortalama 14 bin TL ek mesai almasının imkansız olduğunu belirtti.

03 Nisan 2018 Salı 19:09
EL-SEN’DEN EK MESAİ AÇIKLAMASI: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE İMKANSIZ”
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EL-SEN’DEN EK MESAİ AÇIKLAMASI: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE İMKANSIZ”

EL-SEN, KIB-TEK’TEKİ EK MESAİLERLE İLGİLİ İDDİALARIN BELGE OLARAK İLGİLİ KURUMLARA VERİLMESİNİ İSTEDİ
 

ÖKSÜZOĞLU:  “BÖYLE BİR İDDİAYLA ORTAYA ÇIKIP KIB-TEK ÇALIŞANLARINI VURMAK ADİL DEĞİL. BELGE VARSA BAŞSAVCILIĞA VE SAYIŞTAYLIĞA İLETİLMELİ”
 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek’te ek mesai ödeneklerinin Toplu İş Sözleşmesi’yle düzenlendiğini ve bu düzenlemelere göre bir şoförün ayda ortalama 14 bin TL ek mesai almasının imkansız olduğunu belirtti.

Kıb-Tek’deki ek mesailerle ilgili iddiaların belgelerle birlikte Başsavcılık ve Sayıştay’a iletilmesini isteyen Öksüzoğlu, “Keşke El-Sen’e de bilgi verilip, soru sorulsaydı. Böyle davranmaya elbette zorunlu değillerdir. Ancak adil olmak bunu gerektirir” dedi.

Öksüzoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında çalışanların bu açıklamalarla hedef tahtası haline getirildiğini belirterek, “İddia, aylığı 6 bin TL olan bir şoföre 14 bin TL’lik ek mesai ödeneğiyle toplam 20 bin TL aylık ödenek verildiği şeklindedir. Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklı böyle bir uygulama imkansızdır. Kıb-Tek yönetim kurulunun kararı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası’ndaki düzenlemelerin uygulanması, ek mesailerle ilgili personelin brüt maaşının yüzde 25’ini geçmeyecek düzenleme yapılmasıdır. Bizim bildiğimiz budur” dedi.

Yine de bu iddiaların görmezden gelinmesinin hata olacağını söyleyen Öksüzoğlu, “Eğer varsa konuya ilişkin belgeler vakit kaybedilmeden Başsavcılığa ve Sayıştaylığa iletmelidir. Sendikamıza da bir kopyasını iletmelerinden memnun olacağız” ifadelerine yer verdi. 

“KÖTÜ YÖNETİCİLER DEŞİFRE EDİLEREK SORGULANMALIDIR. BU YÖNDE ADIM ATILMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

KIB-TEK’in kötü yönetildiğini savunan, bunu belgelerle ortaya koymaktan çekinmediklerini ifade eden Öksüzoğlu şunları da söyledi:
“Toplu İş Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu kararına aykırı davranan varsa hakkında derhal gerekli soruşturma açılmalı ve gereği yapılmalıdır. Hedef çalışan olmamalıdır. Hedef çalışanı usulsüz, toplu iş sözleşmesi kuralları, Yönetim Kurulu kararı ve mevzuata aykırı olarak çalıştıranın ortaya çıkarılması, gerekli yasal takibatın yapılması olmalıdır. Kötü yöneticiler deşifre edilerek sorgulanmalıdır. Biz bu yönde bir adım atılmasını ümit ediyoruz.”

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