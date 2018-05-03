EL-SEN: “Zamlar, zamanında alınmayan tedbirlerin sonucu”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, kötü yönetim sonucu gelinen aşamada zamların kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.



Zamları savunma sorumluluğu olmadığını ancak halka doğru bilgi vermenin sendikanın başta gelen görevlerinden olduğunu kaydeden Öksüzoğlu, zamların geçmiş hükümet ve atadıkları KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun kötü yönetiminin kaçınılmaz sonucu ve AKSA isimli özel şirketle yapılan “döviz endeksli garantili alım” sözleşmelerinin eseri olduğunu savundu.



İki yıldır döviz ve akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler dikkate alındığında, Elektrik İnkişaf Nizamnamesi’nin zamanında ve usulüne uygun bir şekilde uygulanmaması ve yasal sorumluluklardan kaçınılması yöntemiyle KIB-TEK’in bilerek ve isteyerek gelir kaybına uğratıldığını kaydeden Öksüzoğlu, bunun sürdürülebilir bir politika olmadığını ifade etti.



Öksüzoğlu açıklamasında şunlara değindi:



“Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus ise AKSA isimli özel şirket ile yapılan sözleşmelerdir. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler AKSA isimli özel şirket ile döviz olarak ödenecek şekilde ürettiğini garanti vererek alma anlaşması yapmışlar veya bu anlaşmayı ısrarla sürdürmüşlerdir. Pratik uygulama bu şirketin ürettiği elektriğin karşılığı döviz olarak ödenmiş, tüketiciye ise 2 yıl boyunca Türk Lirası ile satılmıştır. Döviz ile elektrik satın alıp TL ile satma artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Aradaki kayıplar da bugüne kadar KIB-TEK’in hanesine gelir kaybı olarak yansımıştır. Bu alım garantili anlaşmalar nedeniyle 2017 yılında tüketilen elektrik %44’ü döviz ile satın alınıp Türk Lirası ile satılmıştı. Aynı sistem devam etmekte olup bu durum kabul edilebilir değildir ve süratle değiştirilmelidir. Çare yıllardır söylediğimiz ve önerdiğimiz yapıdadır. KIB-TEK süratle özerk bir yapıya kavuşturulmalı, garantili alım sözleşmelerine son verilmeli ve siyasilerin siyasi kaygılarla davranma imkânları ortadan kaldırılmalıdır.”



