El-Sen Yönetici Eğitimi Düzenliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), sendikal mücadelede yöneticilik, bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitim çalışması düzenliyor.

El-Sen’den verilen bilgiye göre, eğitim çalışması yarın ve Pazar günü Girne Dome Hotel’de yer alacak.

Doç. Dr. Erdal Güryay ile Hasan Sarıca’nın eğitmen olarak görev alacağı eğitim çalışmasında; “Beş Bayraklı Düşünce Tekniği”, “Ekonomik-Politik-Sosyal Kavramlar Diyalaktik Düşünce Metodu”, “Toplu Sözleşme”, “Grev ve Referandum Yasası”, “Kurumlarda PEST ile Analiz Tekniği”, “Stratejik Yönetim (Strateji Belirleme ve Analiz Teknikleri –SWOT)”, “Sendikalar Yasası”, “Ekonomi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ekonomideki Yeri ve Rolü” konuları işlenecek ve grupların hazırlayacakları sunumlar tartışılacak.