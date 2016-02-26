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El-sen Üyesi Görev Şehidi Gürler Anıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi Özkan Gürler, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

El-sen Üyesi Görev Şehidi Gürler Anıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi Özkan Gürler, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

26 Şubat 2016 Cuma 13:38
El-sen Üyesi Görev Şehidi Gürler Anıldı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi Özkan Gürler, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

El-Sen’den yapılan açıklamaya göre anma törenine  Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı,  El-Sen Yönetim Kurulu ve üyeleri, Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Başkanı Ali Nebih katıldı.

CESURER

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer törende yaptığı konuşmada,  KIB-TEK’in daha iyi olması için  her gün çalışan, alın teri döken ve hatta  canını veren çalışanlar olduğunu kaydetti.

Cesurer, talihsiz olayların yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.

BIÇAKLI

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, bu tür talihsiz iş kazalarının yaşanmaması için  gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bıçaklı,   KIB-TEK’in bugünlere gelebilmesi için  geride  8 can bırakıldığını,  kurumu ayakta tutabilmek için canlarını verenler olduğunu kaydetti.

NEBİH
 
HASDER Başkanı Ali Nebih de, ülkedeki iş kazalarının sorumsuzluk, ihmal ve yasaların doğru dürüst işletilmemesinden kaynaklandığını, iş kazalarının yaşanmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.

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El-sen Üyesi Şehidi Gürler Anıldı
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