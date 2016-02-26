El-sen Üyesi Görev Şehidi Gürler Anıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi Özkan Gürler, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

El-Sen’den yapılan açıklamaya göre anma törenine Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, El-Sen Yönetim Kurulu ve üyeleri, Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Başkanı Ali Nebih katıldı.

CESURER

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer törende yaptığı konuşmada, KIB-TEK’in daha iyi olması için her gün çalışan, alın teri döken ve hatta canını veren çalışanlar olduğunu kaydetti.

Cesurer, talihsiz olayların yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.

BIÇAKLI

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, bu tür talihsiz iş kazalarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bıçaklı, KIB-TEK’in bugünlere gelebilmesi için geride 8 can bırakıldığını, kurumu ayakta tutabilmek için canlarını verenler olduğunu kaydetti.

NEBİH



HASDER Başkanı Ali Nebih de, ülkedeki iş kazalarının sorumsuzluk, ihmal ve yasaların doğru dürüst işletilmemesinden kaynaklandığını, iş kazalarının yaşanmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.