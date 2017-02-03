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03 Şubat 2017 Cuma 15:52

El-Sen, Sayıştay Ve Ombudsmanı Göreve Davet Etti

El-Sen, Sayıştay Ve Ombudsmanı Göreve Davet Etti
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Sayıştay ve Ombudsmanı, “Bir otelin elektrik teşvik ve faiz borcundan dolayı devletin 9 milyon TL’lik bir kayba uğradığı”  ve “Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Nushet İlktuğ’un, bu iddiayı kamuoyuyla paylaştığı için görevden alındığı” iddialarının aydınlatılması için göreve davet etti.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, sendikanın her zaman şeffaflık  ve kurumun doğru dürüst yönetilmesinden yana olduğuna işaret ederek, konuyla ilgili duyumlarını paylaştı.

Öksüzoğlu, adı geçen Cratos Hotel’in Elektrik Kurumu’na tükettiği elektrik nedeniyle toplam 9 milyon TL  borcu birikmesi konusunun mahkemeye gittiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Maliye Bakanlığı da üçüncü şahıs olarak davaya dahil edilmişti. Kimin davasında ne kadar haklı olduğu veya olmadığı konusunda kararı mahkemenin vermesi gerekirken; bu süreç bitmeden KIB-TEK yönetimi aldığı bir kararla konu hakkında ilgili hotel ile bir anlaşmaya varmış ve bu anlaşma taraflarca mahkeme huzurunda kabul edilmiştir.(Dava No: 8085/13). Bu anlaşma sonunda KIB-TEK’in kaybı yaklaşık 9 Milyon TL olmuştur”

Bu konuyu deşifre eden Nushet İlktuğ’un Yönetim Kurulu üyeliğinden apar topar alındığını kaydeden Öksüzoğlu, otelin borcu konusunda yetkiyi kimin kullandığının açıklığa kavuşmasını talep etti. Öksüzoğlu, “Bu anlaşma kararını veren  Bakanlar Kurulu mu, ilgili  Bakan’ın kendi mi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun kendi mi, yoksa Kurum Müdürü mü? Neden Maliye Bakanlığı kendisine tebliğ edilmesine rağmen mahkemede devletin ve Kurumun haklarını savunarak sorumluluk almadı?” dedi.

El-Sen’in böyle bir anlaşmalı karar üretilmesine kesinlikle karşı olduğuna işaret eden Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“Bu aşamada EL-SEN olarak Sayıştaylık ve Ombudsman’ı göreve davet ediyoruz. Sayın Nüshet İlktuğ’un basına da yansıyan iddiaları ciddiyetle ele alınıp araştırılmalı ve kamu vicdanı rahatlatılmalıdır. Aynı şekilde mahkemede anlaşmalı kararın çıkması yetkisinin kimin veya kimler tarafından verildiği ve böyle bir yetkilendirmeye yetkilerinin olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır. Kurum ve kamu çıkarlarının gözetilip gözetilmediği konusunda sendikamız ve kamuoyumuz ciddi endişeler içerisindedir. Bu endişeleri Kurum ve Hükümet gidermediğine göre görev, Sayıştaylık ve Ombudsman’a düşmektedir. EL-SEN her iki kuruma da resmi başvuruda bulunacaktır. Toplum adına bu soruları soruyor cevap bekliyoruz.”

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