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El-Sen, Özerk Kıb-Tek kararının uygulamaya geçirilmesini istedi

El-Sen, Özerk Kıb-Tek kararının uygulamaya geçirilmesini istedi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:34
El-Sen, Özerk Kıb-Tek kararının uygulamaya geçirilmesini istedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üzerinde oyunlar oynandığını ileri sürerek, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirttiği “özerk Kıb-Tek” kararının derhal uygulamaya geçirilmesini talep etti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce aldığı 4 santral alımı kararı doğrultusunda hükümetin ihaleye çıkmadığını savundu ve bunu
eleştirdi.

Özkıraç, “yıllardır özelde Kıb-Tek, genelde toplum üzerinde belli odaklar tarafından Kıb-Tek’in üç parçaya bölünüp satılması ile ilgili yapılan kirli pazarlıklara El-Sen’in çok yakında toplumla birlikte en ağır şekilde cevabını vereceğini” kaydetti.

Özkıraç açıklamasında, “Sendikamız tüm kirli pazarlıkları ve tüm oyunları boşa çıkaracaktır. Son kez uyarıyoruz: Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce 4 yeni santral alımı ile ilgili aldığı karar doğrultusunda hükümetin henüz ihaleye dahi çıkmamasını kabul etmiyoruz. Hükümete şu çağrıyı yapıyoruz: ‘Ya bu ihaleye en erken zamanda çıkarsınız ya da Sendikamızın grevde dahil olmak üzere her türlü eyleme her koşulda hazır olduğunu bilmenizde yarar görüyoruz’” dedi.

 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 17:50
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