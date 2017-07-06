EL-SEN: 'kurumun Borçlanmaya Gitmesi Elektriğe Zam Anlamına Gelir'

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)’in borçlanmaya gitmesinin elektriğe zam yapılacağı anlamı taşıdığını savundu.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamızın aldığı duyuma göre KIB-TEK yönetimi bankalardan 15 milyon TL civarında bir borçlanmaya gitmeyi planlamaktadır. Bu duyumun doğru olması demek üretim maliyetlerine yeni borç faizi yüklenmesi demektir. Böyle bir gelişme halkımıza zam veya verilen hizmetlerin aksaması anlamına gelecektir” dedi.

Devletin turizm sektörüne elektrik tüketimi için teşvik uyguladığını aradaki farkı Kuruma ödemesi gerektiğini kaydeden Öksüzoğlu, “Durum bu iken Kurumun devletten alacağı olan sadece teşvik miktarı 30 milyon TL'yi geçmiştir. Kamusal alandan olan alacağı ise gerekli mahsuplaşmadan sonra yaklaşık 120 Milyon TL civarındadır” dedi.

KIB-TEK'ten sorumlu bakanın alacakların tahsili için çaba sarf etmediğini iddia eden Öksüzoğlu, “Kurum yönetimi alacağının peşine düşeceğine borçlanma ile uğraşmaktadır” dedi.