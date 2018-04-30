EL-SEN Kıbrıs’ta barışçıl çözüm çağrısı yaptı

EL-SEN KIBRIS’TA BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPTI



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi mücadelesinin de devam ettiğini kaydetti.



Kıbrıs’ın stratejik konumuna şimdi Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının da eklendiğini, Kıbrıs’a sahip olmak veya kontrol etmenin dış güçlerin en büyük hedefleri arasında bulunduğunu belirten Öksüzoğlu, “yıllardır devam eden Kıbrıs sorununa acilen bir çözüm bulmak zorundayız” dedi.



Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türk halkı bakımından bir diğer önemli sorunumuz kendi stratejik kurum ve konumlarımıza sahip çıkılmasıdır. KIB-TEK feda edilemeyecek derecede önemli stratejik bir kurumdur. KIB-TEK’i yani kendi enerji üretme kurumumuzu çeşitli haklı veya çoğu kez haksız bahaneler üreterek elden çıkartmaya çalışanlara karşı var olan meşru her yolla direnmek zorundayız” ifadelerini kullandı.



EL-SEN Başkanı Öksüzoğlu tüm emekçilerin ve emeğin yanında saf tutanların 1 Mayıs’ını kutladı