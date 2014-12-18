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EL-SEN, KIB-TEK’in İki Santral Alma Girişimlerine Destek Belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN, Kurum Yönetim Kurulu’nun iki dizel santral alınması kararına tam destek verdi.

EL-SEN, KIB-TEK’in İki Santral Alma Girişimlerine Destek Belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN, Kurum Yönetim Kurulu’nun iki dizel santral alınması kararına tam destek verdi.

18 Aralık 2014 Perşembe 13:00
EL-SEN, KIB-TEK’in İki Santral Alma Girişimlerine Destek Belirtti
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN, Kurum Yönetim Kurulu’nun iki dizel santral alınması kararına tam destek verdi.
 EL-SEN elinden geldiğince ve gücü yettiğince KIB-TEK’in Kıbrıs Türk halkının elinde ve denetiminde olması mücadelesini sürdürecektir” ifadesini kullandı. KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun iki dizel santral alınmasına yönelik girişimlerine destek verdiklerini belirten Cesurer, “Bu, toplumsal üretim kapasitemizin artırılması girişimidir.

Tam destek veriyoruz. Hükümet programında da ifade bulan arz güvenliğinin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde yapılmış bu girişimi sekteye uğratmak için Kurum Yönetim Kurulu’nun görevden alınması dâhil yapılabilecek tüm müdahaleler, kimden gelirse gelsin karşısında çalışanları bulacaktır” ifadesini kullandı.

Tarım, Gıda ve Enerji Bakanı’nın talebiyle Sayıştay Başkanlığı’nın santral alımıyla ilgili KIB-TEK’te inceleme yapacağı duyumu aldıklarını da kaydeden Cesurer, “Amacın santral alımlarını engellemek olduğunu düşünmek bile istemiyoruz. EL-SEN elinden geldiğince ve gücü yettiğince KIB-TEK’in Kıbrıs Türk halkının elinde ve denetiminde olması mücadelesini sürdürecektir” ifadesini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan EL-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, bu amaçla süresiz grev dahil meşru her yolla mücadelede tereddüt etmeyeceklerini kaydetti.

Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesinin enerji sektöründe tamamen dışa bağımlı olmaya yol açacağını kaydeden Cesurer, “Yok edilecek bir KIB-TEK’in yerine yenisi konamayacak ve KTHY ve daha öncekiler yok edildiği gibi halkımız en stratejik alandan da soyutlanmış olacak. Sendikamız bu yaklaşımlarla hükümetleri defalarca uyarmıştır” ifadesine yer verdi.

Cesurer, yakın geçmişte KIB-TEK’te yapıldığına inandıkları gayrı meşru girişimler konusunda Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu yazıyla göreve davet ettiklerini ancak bugüne kadar herhangi bir girişim yapılmadığını kaydetti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun iki dizel santral alınmasına yönelik girişimlerine destek verdiklerini belirten Cesurer, “Bu, toplumsal üretim kapasitemizin artırılması girişimidir. Tam destek veriyoruz. Hükümet programında da ifade bulan arz güvenliğinin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde yapılmış bu girişimi sekteye uğratmak için Kurum Yönetim Kurulu’nun görevden alınması dâhil yapılabilecek tüm müdahaleler, kimden gelirse gelsin karşısında çalışanları bulacaktır” ifadesini kullandı.

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