El-Sen Genel Başkanlığına Kubilay Özkıraç Getirildi!



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanlığı’na Kubilay Özkıraç seçildi.



El-Sen’den yapılan açıklamaya göre, El-Sen Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek, başkan, genel sekreter, icra-yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerini belirledi.



Genel Sekreter Ersan Kaşif olurken, İcra Kurulu şu üyelerden oluştu: “Enver Enveroğlu, Servet Akkılıç, Rıdvan Koral, Mehmet E. Deliceırmak, Hüseyin Sönmezoğlu, M. Toprak Altay, Hüseyin Peksever, Ahmet Tuğcu, Sayner Seyitler”



Genel Kurul’da yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

“Ali Kanat, Münür Paşa, Mehmet Dana, Kemal Aras, Ayşe Arabacı, Mustafa Kodalak, Özgür Tepeli, Halil Tuğaç, Cankay Ebeler, Kazım Sakinoğlu, Hamit Çanakkaleli, Hüseyin Korkmaz, Erdoğan Sabriler, Nurdan Korhan, Burçin Kukural, Mehmet Uzunoğlu”



Denetleme Kurulu üyeliğine Tarkan Ulusoy, Çağlayan Cesurer Ve Dündar Gürpınar getirildi.



