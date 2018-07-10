

“BU ZAMMI KABUL ETMEK, HEM TOPLUMA HEM DE KIB-TEK’E YAPILMIŞ BİR İHANET”



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) elektrik zammını eleştirdi.

Konuyla ilgili El-Sen’den yapılan açıklamada, “toplumu fakirleştirip ülkeden göç edilmesini sağlayan egemen çevrelerin dün de elektriğe yüzde 30 zam yaptığı iddia edilerek”, “Bu zammı kabul etmeyi, hem topluma hem de Kıb-Tek’e yapılmış bir ihanet olarak nitelendiriyor ve karşısında duruyoruz” denildi.

Zam karşısında kitle örgütleri, sendikalar ve halkın direnişe çağrıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Asgari ücretli, memur, işçi, çiftçi, hayvancı ve kısacası toplumun tüm kesimlerini perişan edenleri, bankaları hortumlayanları, bu ülkede yoksulluk çeken halkımızı açlık sınırına düşüren kararlar karşısında her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu belirtmek ister ve bu tür kararları şiddetle kınıyoruz”

“GAZ İLE ÇALIŞABİLEN SANTRALE YATIRIM KARARININ ÖNÜNE NEDEN GEÇİLİYOR?”

Açıklamada hükümete şu sorular yönetildi:

“Şimdi buradan hükümet yetkililerine soruyoruz; Kıb-Tek eski ve yeni yönetim kurullarının dört adet gaz (LNG) ile çalışabilen santrale yatırım kararı varken, neden bunun önüne geçip halkın ucuz elektrik almasını engelliyorsunuz?

Her ay 41 milyon TL ödeme yapılan AKSA Firmasının burada yatırım yapmasına onay veren hükümet ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kıb-Tek’e yatırım yapılması konusuna neden destek ve onay vermiyor?”

Açıklamada, “Kurum üzerinde oynanmakta olan oyunlar ve dayatma paketler ile toplumun göç etmesine sebep olanların karşısında dim dik durulacağı ifade edildi

