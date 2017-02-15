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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

El-sen Cratos Hotel’in Kıb-tek’e Borçlarının Silinmesinin Araştırılmasını Talep Etti

El-sen Cratos Hotel'in Kıb-tek'e Borçlarının Silinmesinin Araştırılmasını Talep Etti
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Lefkoşa 15 Şubat 17 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Sayıştay Başkanlığı’na yazı göndererek,  Cratos Premium Hotel’in ait olduğu Bumerang Travel Club Ltd’nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na  (KIB-TEK) olan  borçlarının silinmesinin araştırılmasını talep etti.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu imzasıyla Sayıştay’a gönderilen ve basınla da paylaşılan yazıda, “söz konusu otelle ilgili gerek tarife değişikliği yapılarak KIB-TEK’in  1 milyon 204 bin 970 TL 39 Kuruş zarara uğratıldığı, gerekse mahkemenin normal seyrinde sonuçlanması beklenmeden KIB-TEK’in  9 milyon 202 bin 799 TL 91 kuruş ilave zarar etmesine neden olunduğu” iddia edildi.

Yazıda, “borç indirimi yapılan süreçlerde,  aynı isimlerin, sorumlu bakan, kurum yönetim kurulu asbaşkanı veya başkanı, kurum müdür muavini veya müdürü olmasının tesadüf mü olduğu” soruldu.

Yazıda, Bakanlar Kurulu’nun 2011 yılında turizm tesislerini de kapsayan elektrik enerjisi kullanımı teşviki kararı  ile başlayan süreçten bugüne kadar yaşanan gelişmeler aktarılarak  Bumerang Travel Club Ltd.’in KIB-TEK’e olan borcuyla ilgili yaşanan gelişmeler özetlendi.

El-Sen’in Sayıştay’a yönelik yazısında, ilgili otel işletmesinin Kurum ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı ve   neticelenen dava süreci ile ilgili görüşler şu şekilde aktarıldı:

“İlgili otel işletmesinin geriye dönük teşvikten yararlandırılma talebiyle ilgili olarak KIB-TEK önce sözlü sonra yazılı olarak Maliye Bakanlığı’nın görüşüne başvurmuştur. İlgili Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde “işletmelerin, bu karardaki teşvikten yararlanabilmeleri için fatura borçlarının tümünün ödenmiş olması veya Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile aralarında elektrik borçlarından dolayı herhangi bir ihtilafın bulunmaması şarttır.” kuralına uygun olmadığı gerekçesi ile talebin karşılanamayacağı Maliye Bakanlığı yetkililerince sözlü olarak bildirilmiş olmasına rağmen, KIB-TEK’in bu konudaki yazılı görüş talebine cevap verilmemiştir.

İşletmenin açtığı davada davalı taraflardan birisi olarak Maliye Bakanlığı adına savcılık makamı duruşmalara dahil olmamıştır. En önemlisi ise açılmış davanın normal sürecini takip ederek mahkemeden bir hüküm çıkması beklenmemiş ve Kurum avukatına talimat verilerek otel işletmesinin taleplerini karşılanması sağlanmıştır.

Bu gelişme ışığında mahkeme “nizamat” şeklinde bir karar üretmiştir.  Bu karar neticesinde ilgili işletmenin KIB-TEK’e olan toplam 9 milyon 202 bin 799 TL 91 kuruş borcu silinerek Kurum zarara uğratılmıştır.”

Yazıda “Kurum Yönetim Kurulu’nun geriye dönük olarak elektrik akım tarifesini geçici akımdan kalıcı akıma geçirme kararı, diğer tüm tüketiciler için başvuru tarihi esas alınarak uygulanabilir mi? Uygulanamıyor ise kamu kuruluşu olan KIB-TEK’in imtiyazlı tüketicileri olması kabul edilebilir mi?” soruları yöneltildi.

Yazıda Sayıştay Başkanlığı’na hitaben “Kamu kaynaklarını yönetmekten sorumlu olan kişilerin, görevlerini yürütürken yasal mevzuatın kendilerine yüklediği yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalarak, kamu yararını gözetecek davranış içerisinde olmaları esastır. Kamu vicdanını da ciddi bir şekilde yaralayan yukarıda değindiğimiz kararlar ve sonuçlarının araştırılmasıyla ilgili Başkanlığınızın sorumluluğu olduğuna inanmaktayız” denildi.

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