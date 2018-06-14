El-Sen Bayram Mesajında Kıb-Tek’le İlgili Endişelerini de Dile Getirerek Yetkililere Seslendi!

“YENİ JENERATÖR SÖZÜNÜZÜ YERİNE GETİRMENİZİ BEKLİYORUZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, halkın Ramazan Bayramı’nı kutladığı mesajında kurumla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Öksüzoğlu, yetkililere, “Yeni jeneratör sözünüzü yerine getirmenizi bekliyoruz” diyerek seslendi.



Kıb-Tek’in parçalanması ve kendi ayakları üzerinde duramaması için birtakım çalışmalar yürütüldüğünü savunan Öksüzoğlu, şunları da belirtti:“TC-KKTC arasında ekonomik işbirliği protokolleri içerisinde Kıb-Tek’in bir şekilde parçalanması sürekli olarak konmaktadır. Bu konuda sendikamızın tavrı çok açık ve nettir. Kıb-Tek ile ilgili ne yapılmak isteniyorsa bilimsel araştırma raporlarını görmek istiyoruz. Çünkü bilimsel araştırmalar yapılmadan sırf Türkiye’den gelen telkinlerle ve/veya birkaç kişi veya firma enerji kazanç sağlasın diye kurumumuzun parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Halkımızın kaliteli ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılama yolunda yeni jeneratör alımı yapılacağı sözlerinin yaşama geçmesini bekliyoruz. Bu endişeler içerisinde bayramın herkesin mutlu olacağı şekilde geçmesini diliyoruz.”