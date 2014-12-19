Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

El-Sen Başkanı Cesurer, Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayla ilgili eleştirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti.

El-Sen Başkanı Cesurer, Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayla ilgili eleştirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
El-Sen Başkanı Cesurer, Doğuş Derya’ya Destek Belirtti
banner238

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayla ilgili eleştirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti.

Cesurer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Derya’nın konuşmasında ayırım yapmaksızın ya da herhangi bir orduyu hedef göstermeksizin bir gerçeği vurguladığını söyledi.

Savaşların acısını en fazla kadınların ve emekçilerin çektiğini anlatan Cesurer şöyle devam etti:

“Doğuş Derya’ya yapılan saldırılar ahlak ve etik kurallarından çok uzak olup bu yolda ilerleyenler tecavüzü onaylar hale gelmektedirler. Meselenin insanlık onuru ile ilgili bir mesele olduğunu görmezden gelerek sözde milliyetçilik söylemlerine sarılmak bu ayıplarını gizleyemez. Doğuş Derya bu tespitinde yalnız değildir. İnsan haklarına yerel ve evrensel boyutta değer veren her kişi ve kurum savaşlara ve savaşlarda yaşanan tecavüzlere karşı çıkmalıdır”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan CesurerBütçe Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşmayla Ilgili Eleştirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’ya Destek Belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim