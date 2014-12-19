El-Sen Başkanı Cesurer, Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayla ilgili eleştirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti.

Cesurer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Derya’nın konuşmasında ayırım yapmaksızın ya da herhangi bir orduyu hedef göstermeksizin bir gerçeği vurguladığını söyledi.

Savaşların acısını en fazla kadınların ve emekçilerin çektiğini anlatan Cesurer şöyle devam etti:

“Doğuş Derya’ya yapılan saldırılar ahlak ve etik kurallarından çok uzak olup bu yolda ilerleyenler tecavüzü onaylar hale gelmektedirler. Meselenin insanlık onuru ile ilgili bir mesele olduğunu görmezden gelerek sözde milliyetçilik söylemlerine sarılmak bu ayıplarını gizleyemez. Doğuş Derya bu tespitinde yalnız değildir. İnsan haklarına yerel ve evrensel boyutta değer veren her kişi ve kurum savaşlara ve savaşlarda yaşanan tecavüzlere karşı çıkmalıdır”