EL-SEN: “Arızalar nedeniyle Güney Kıbrıs’tan alınan enerjinin Kıb-Tek’e ve topluma ödettirilmesi kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), 16 Kasım Cuma günü AKSA santralından kaynaklanan arıza nedeniyle Güney Kıbrıs’tan ortalama 2 saat 25 MW’lık enerji alımı yapıldığını belirterek, “Yine AKSA’dan kaynaklanan arızalar nedeniyle Güney Kıbrıs’tan alınan enerjinin Kıb-Tek’e ve topluma ödettirilmesi kabul edilemez” dedi.



EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, aylardır vurguladıkları halde, üretime yönelik yatırımların hâlâ yapılmadığını ileri sürdü.



Özkıraç, “Sırf 2024 yılına kadar alım garantili sözleşmesi AKSA’ya dokunulmazlık hakkı vermez ve bunun bedelini de ne bu toplum ne de Kıb-Tek ödeyemez. Bu bedeli ödemesi gereken AKSA’dır” ifadelerini kullandı.



Özkıraç, hükümetten beklentilerinin, AKSA ile yapılan sözleşmenin günün koşullarına göre revize edilmesi olduğunu kaydederek şu önerilerde bulundu:



“Aylardır Kıb-Tek’e 4 adet dizel (lng santral) alınması yönündeki açıklama ve görüşlerimiz doğrultusunda daha büyük kaosların yaşanmaması için üretime yönelik yatırımlarla ilgili kararlar ivedilikle alınmalıdır. AKSA ile kur sabitlenmesi yapılmalıdır. AKSA ile yapılan sözleşme revize edilip, tadil edilmelidir.”

El-Sen Başkanı Özkıraç, bu uyarıları ve önerileri dikkate alınmazsa aralık ayının Kuzey Kıbrıs için kaos ayı olacağını da savundu.