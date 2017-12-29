EL-SEN: Aklımızla dalga geçmeyin!

7 Ocak 2018 Genel Seçimleri nedeni ile siyasal parti sözcülerinin açıklamalarını izlemekteyiz. Özellikle elektrik konusundaki açıklamaları dikkatlice okumakta ve elektrik konusunda verilen vaatlerin halkımızı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu nasıl etkileyeceğini değerlendirmekteyiz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) olarak; elektrik konusuna stratejik önemi, maliyetler, sürdürülebilirlik, kalite ve kurumun ÖZERK bir yapıya kavuşturulması perspektifleri ile bakmaktayız. Bu konularda siyasilerin neler dedikleri bizler için önemlidir. KIB-TEK’ten sorumlu Bakan Sayın Sunat Atun kablo ile elektrik getirilmesi konusunda fizibilite çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan demeçler verirken, Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün Elektrikte devrim gibi projelerinin hazır olduğunu ve elektrik fiyatlarının üç kat ucuzlatılacağını söylemektedir. Devrim sözcüğü en basit ifade ile var olanın tamamen ortadan kaldırılarak yerine yepyeni bir yapı konmasıdır. Demek ki Sayın Özgürgün KIB-TEK’İ YERLE BİR EDİP YERİNE BAŞKA BİR YAPI KOYACAK bir projeden bahsetmektedir. Üstelik bu projenin de hazır olduğunu söylemektedir. Eğer ifade bozukluğu yoksa bir rakamın katları demek, örneğin 5’in 3 katı 15 demektir. Katı alınan sayı azalmaz çoğalır. Sayın Başbakan elektrik üç katı yani şimdiki 50 krş/kws çarpı 3 eşittir 150 krş/kws demektir. Belki de üç katı pahalı olacak yerine dili sürçerek ucuzlayacak deyiverdi. Sayın Bakana göre fizibilite çalışmaları devam ediyor. Yani varsa projeleri henüz tamamlanmadı. Başbakana göre projeler hazır ve elektrik fiyatları üç kat ucuzlayacak. Bu konuda içine düştükleri durum çelişkiden de öteyedir. Seçim nedeni ile vaatlerde bulunulmasını anlayabiliriz. Ancak halkın aklı ile dalga geçilmesini anlamak ve seyirci kalmak mümkün değildir. Seçim için akla her geleni söylemek kabul edilebilir değildir. Eğer EL-SEN haksız ise Sayın Başbakan derhal projesini halk ile paylaşmak zorundadır. Projenin içeriğini yapılan ekonomik, sosyal ve finansal analizleri rakam ve diğer verileri ile paylaşmadığı takdirde halkımızın aklı ile dalga geçildiğini söylemekten başka bir şey yapılamaz. Böyle bir anlaşın yeni dönemde de KIB-TEK’i yönetmeye talip olması halinde tüm üyelerimiz ve halkımızı yeni mücadele günleri beklemektedir. Gerçekçi, uygulanabilir, ve en önemlisi siyasilerin KIB-TEK’ten ellerini çekecekleri ÖZERK bir yapı kurulana kadar bilimsel temeldeki verilerle ve güçlü birliğimizle mücadelemiz sürecektir. Bu vesile ile üyelerimiz, çalışanlar ve halkımızın yeni yılını kutlar 2018’in herkes için mutlu bir yıl olmasını dileriz.

Umut ÖKSÜZOĞLU

EL–SEN BAŞKANI (a)