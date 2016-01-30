Ekrem Uzun Pazartesi Toprağa Veriliyor

UZUN İÇİN SAAT 10.00’DA MECLİS’TE TÖREN DÜZENLENECEK

Vefat eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski milletvekili Ekrem Uzun pazartesi günü toprağa veriliyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Uzun için ilk tören saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak.

Uzun’un cenazesi daha sonra Güzelyurt Fatih Camii’deki cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

10 Ağustos 1943 tarihinde Baf'ın Akkargi (Pitargu) köyünde doğan Ekrem Uzun, ziraat mühendisiydi. 13 Ekim 1991 tarihinde yapılan ara seçimlerde milletvekili seçilen Uzun, bu görevi 25 Aralık 1993 tarihine kadar sürdürdü.

Uzun, evli ve iki çocuk babasıydı.