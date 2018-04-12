Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a büyük şok!

Reyting sonuçları belli oldu. 11 Nisan Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu? Börü mü? 11 Nisan reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü zirvede bitiren program hangisi? İşte reyting sonuçları ve dünün kazananı…

11 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 30,42 share ile alırken 2. sıra 30,66 share alan Diriliş Ertuğrul'un oldu. 3. sıra 22,23 share ile Sen Anlat Karadeniz’in özetinin oldu AB sonuçlarında ise Diriliş Ertuğrul 37,66 share ile 1. olurken 2.liği 23,29 share ile Sen Anlat Karadeniz aldı. 3. sıra da 16,12 share ile Diriliş Ertuğrul’un oldu. ABC'de ise 35,73 share ile Diriliş Ertuğrul 1. 25,07 shatre ile Sen Anlat Karadeniz 2. Sen Anlat Karadeniz’in özeti ise 17,18 share ile 3. oldu. İşte grafiklerle 11 Nisan Reyting sonuçları….

11 NİSAN ÇARŞAMBA 2018 TOTAL SONUÇLARI

11 NİSAN ÇARŞAMBA 2018 AB SONUÇLARI

11 NİSAN ÇARŞAMBA 2018 ABC SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1’ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD’de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1’ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1’ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1’ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.