Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi Onaylandı.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ DE KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın 192 milyon 114 bin 150 TL’lik 2015 bütçesi yaklaşık 10 saatlik görüşmenin ardından oyçokluğu ile kabul edildi.

ÇAVUŞOĞLU

Bütçenin görüşülmesi sırasında söz alan UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu, hükümetin bir şey üretmediğini iddia etti. Çavuşoğlu, “Bakanlık ciddi işler yapmış olsaydı bu faaliyet raporu bu şekilde getirilmezdi buraya. 2014 faaliyet raporunun içeriğine baktığında bomboş bir şey. Ciddiyetsiz bir rapor” dedi.

Çavuşoğlu, bütçeden oy istendiği bir ortamda bakanlığa bağlı bazı birimlerin istatistik ve verilerinin belirtilmemesini eleştirdi.

Fikri mülkiyet haklarının korunması, telif hakları konusunda mağduriyetler yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, bu konularda iyileşme olması gerektiğini kaydetti.

Yüksek öğretim sektörüne yönelik adımları eleştiren Çavuşoğlu, “Bir rektörü yasa tanımaz şekilde, yasa değiştirmeden, yasa dışı şekilde görevden alıyorsunuz. Yüksek öğrenime zarar veriyorsunuz. İyiye giden bir sektörü kendi istekleriniz doğrultusunda yıpratıyorsunuz” dedi.

2014 Faaliyet Raporunda, spor ve piyangoya ilişkin maddelere değinen Çavuşoğlu, “Boşa kalmış söylemler” dedi.

Çavuşoğlu, “TAK da Denktaş’a bağlı. TAK şu anda 19.30’dan itibaren görev yapamıyor, çünkü Mart ayından beri ek mesai alamıyor. Burada yapılan konuşmaların halka ulaşmasında büyük bir engel oluşuyor. Bunu yaparak karartma uygulanıyor” dedi.

Piyangoların da ülkenin önemli bir birimi olduğunu ama faaliyet raporunda buna ilişkin istatistiki veya başka bir bilgi yer almadığını söyleyen Çavuşoğlu, toplumun eksik bilgilendirildiğini iddia etti.

Piyangolarla ilgili bazı bilgiler veren Çavuşoğlu, “Benim kişilerle ilgili derdim yok, fakat faaliyet programına bu birimle ilgili bilgiler konmalıydı. Biletler ikramiye çıkana kadar çekilmiyor. O kuruma güven azaldı ve satışlar düşüyor. Orası sürekli sorunlarla gündeme geliyor” dedi.

Bet ofislerine de değinen Çavuşoğlu, hükümetin yeni bet salonu izni verdiğini iddia etti.

Turizme yönelik Çince broşür basılmasını eleştiren Çavuşoğlu, bu broşürlerin nerede dağıtıldığını sordu. Çavuşoğlu, “Madem Çince bilirdiniz, neden internet sitenizde de KKTC’nin Çince tanıtımını yapmıyorsunuz” diye sordu.

Gençlik Dairesi, Spor Dairesi gibi dairelerin faaliyet raporuna yansıyan proje ve faaliyetlerini eleştiren Çavuşoğlu, “İçi bomboş bir faaliyet raporu. İçinde bet salonlarının ne yaptığı yok. Diğer istatistiki bilgiler yok. Sizi bundan sonraki faaliyet raporunda daha ciddi davranmaya davet ediyorum” dedi.

ÜSTEL

UBP Milletvekili Ünal Üstel de, “Bütçeye baktığımız zaman hükümetin turizme ne kadar önem verdiği görülüyor” dedi.

Turizm sektöründe 2009 sonrasında uyguladıkları politikalarla, koyulan hedeflerle bir ilerleme yakalandığını söyleyen Üstel, 2013 sonunda bu hedeflerde başarıya ulaşıldığını söyledi.

Üstel, 2015 bütçesinde turizme ayrılan payın az olduğuna işaret ederek, bu rakamlarla turizmin nasıl daha iyiye gideceğini sordu.

Turizm ve eğitimin ülkenin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını söyleyen Üstel, “Hükümetin bir turizm politikası olduğunu görmüyorum. Hala daha ortada bir politika yoktur. Umarım kısa sürede bir politika uygulanır” dedi.

Üstel, “Bizim uyguladığımız turizm stratejik planına eleştiriler getiriliyor ama aynı politikalar uygulanıyor” diye konuştu.

Üstel, hükümet programında ve bakanlığın faaliyet raporunda yer alan turizm hedeflerinin gerçekleştirilmediğini iddia etti. Üstel, “Hedefsiz bir hükümetin turizm planları nereye gidecek” diye sordu.

Turizme kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla OTEM’i açtıklarını belirten Üstel, “OTEM hala daha aktif hale gelmedi. Bir an önce faaliyete geçmesi lazım” dedi.

Üstel, Turizm Bakanı olduğu dönemde yaptıkları ile bugünkü durumu karşılaştırdı.

Turizmle uğraşan sektörlerin yaşadığı sorunlara değinen Üstel, önerilerde bulundu.

Ülkede düşük yıldızlı küçük otellerin artırılması ve geliştirilmesi, tamamlanmamışların tamamlanmasına yönelik bütçe ayrılmadığının görüldüğünü söyleyen Üstel, bu durumu eleştirdi.

Tur operatörlerinin aldığı riskler bulunduğunu, onları cesaretlendirecek adımlar atılması gerektiğini söyleyen Üstel, tur operatörlerinin alacakları bulunduğunu kaydetti.

Üstel, “Bunları görenler nasıl risk alacaklar. Şu anda 2015’i pazarlamak gerekiyor. Tur operatörleri ödenmedi, buna hız veremiyorlar” dedi.

Üstel, “Hükümetin turizme olan bakışı açısı ve politikası üzüntü verici. Temennimiz bu yanlıştan erken dönülmesi” diye konuştu.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ihracat ve ithalat rakamları arasında uçurum olduğunu belirtti. Angolemli, “Bu farkı kapatan bir sektör yoksa öyle bir ülke ayakta duramaz. Bu farkı kapatacak olan turizm ve eğitimdir” dedi.

Angolemli, turizme önem verilmesi, geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, bu bağlamda yasalar yapıldığını, ancak uygulanamadığını kaydetti.

Turizmde yatak sayısı yeterli olmadığından turizmin gelişemediği söylemleri bulunduğunu belirten Angolemli, atıl halinde duran otellere yönelik adımlar atılmamasını eleştirdi.

Çevre sorunlarına değinen Angolemli, çevre kirliliği konusunda gereğinin yapılmasını istedi.

Temizliğin turizm sektörü için de önemli olduğunu anlatan Angolemli, sahil temizliğinin belediyelere bırakılmaması gerektiğini de kaydetti.

Akkuyu’da kurulacak termik santralle ilgili Çevre Bakanlığı’nın önlem alması gerektiğini dile getiren Angolemli, olası bir kazada turizmin de olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

Bet salonlarının kumarhanelerden daha tehlikeli olduğunu söyleyen Angolemli, “Bet ofislerini kapatamıyorsanız, hepsini bir yere toplayın” dedi.

Siyasi kaygılarla atılan adımlar nedeniyle ülkenin doğal güzelliklerinin elden gitmeye başladığını savunan Angolemli, doğal güzelliklerin turizm açısından önemine değindi.

Gelen turistten ülkedeki tüm sektörlerin yararlanması için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlatan Angolemli, kumar turizminin ülkeye hiçbir faydası olmadığını belirtti.

Turizm örgütüyle ilgili herhangi bir ön çalışma yapılıp yapılmadığını soran Angolemli, seçim yatırımı olarak sanayi arsaları verildiğini ve daha sonra bu arsaların el değiştirdiğini söyleyerek bu konuda gereken araştırmanın yapılmasını istedi.

Angolemli, Rekabet Kurulu’na uzman personel atanması gerektiğini söyleyerek, kurulun halkı pahalılıktan korumak, tekelleşmenin önüne geçmek gibi önemli görevleri olduğunu dile getirdi.

Angolemli kuruluşundan bu yana geçen 3 senede kuruma uzman atanmadığını da ifade etti.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise bütçeyle ilgili konuşmasında, bütçe görüşmeleri başladığından beri UBP milletvekillerinin güncel sorunlar üzerinden konuşma yaptığını söyleyerek, bunun yapısal sorunların tartışılmasını gölgelediğini ifade etti.

Köklü sorunların tartışılamadığını ifade eden Soyer, hükümetin vergi affı için çıkardığı kararnamenin çok tartışıldığını ancak bundan 17 bin kişinin devlete, 15 bin kişinin de belediyelere olan borcu için yararlandığını söyledi.

Bu sürecin 4 yıllık UBP iktidarından sonra ortaya çıkan ortamda gerçekleştiğini dile getiren Soyer, bu kadar çok kişinin başvuruda bulunmasının daha önce devletin “ala keyif” yönetildiğinin ve ekonomide ciddi sorunlar olduğunun gösterdiğini anlattı.

Yapısal sorunlar üzerine tartışılması gerektiğini dile getiren Soyer, Türkiye’den maaş ödemeleri için aktarılan kaynağın azaldığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Gelirlerin artması ve ekonominin büyümesinin en büyük toplumsal hedef olması gerektiğini dile getiren Soyer, şu andaki gidişatın bu yönde olduğunu ancak muhalefetin bunu gizlediğini söyledi.

Muhalefetin özelleştirme konusunda ikircikli bir tavır sergilediğini söyleyen Soyer, KTHY’nin özelleştirilmesine karşı çıkanların neden Kıbrıs Türk Petrolleri’ni özelleştirdiğini sordu.

Soyer, iç ve dış borçların azalması için düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti ve bunun toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Hükümetin vergi usul yasası konusunda çalışma yaptığını ve bu konuda muhalefetin önerisini dinlemek istediğini ifade eden Soyer, resen verginin halka zarar verdiğini anlattı.

Kişi başına düşen milli gelirin 2003’den 2008’e 5 binden 16 bin dolara çıktığını, bir süre böyle devam ettiğini anlatan Soyer, bundan sonraki aşamada ekonominin önünü açabilmek için insana, demokrasiye, verimliliğe yatırım yapmanın ve reformların önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında TAK konusuna da değinen Soyer, “TAK’ta bir sorun var eğer, bu sorun kaşınır ve kaşınmaya devam ederse, TAK çalışanları birbirleriyle yaşadıkları hizipleşmede bu sorunu alet olarak kullanılırsa, bu binilen dalı kesmek anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Soyer TAK’ta yaşananların siyasi hizipleşmenin aracı haline getirilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Lütfen TAK’ı kimse kendi çatışmaları, gruplaşmaları için ya da siyasi çekişmeleri için araç olarak kullanmasın” diye konuştu. Soyer “Kurt sineği çağıranlar unutmasınlar ki o kurt sineğinin

kurt attığı yemekten yiyemeyecektir” şeklinde konuştu.

HAMZAOĞLULLARI

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, İskele Bölgesi ve Kaleburnu’ndaki eski eserlere gereken önemin gösterilmediğini söyledi.

Bununla ilgili örnekler veren Hamzaoğlu, ilgili dairenin üzerine düşeni yapmasını istedi.

Hamzaoğulları, okullardaki halı sahaların okul aile birliği tarafından okul sonrası kiralandığını, halı sahada gençlerin alkol aldığını söyledi.

TAÇOY

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın görüşmeye katılamaması nedeniyle söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy da, OTEM’de çalışan olmadığı iddialarına cevaben OTEM çalışanlarının isimlerini ve eğitimlerini açıkladı.

Konuşmaların ardından bakanlık bütçesi oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, saat 22.00 sıralarında Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

(DOĞ/GUR)