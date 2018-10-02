Ekonomik Kriz, Sonuçları Ve Hükümet İcraatları Konuşuldu

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI – 5

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda, ekonomik kriz, sonuçları ve hükümetin icraatları konuşuldu.

UBP Milletvekili Ersan Saner, burs tüzüğünün sadece bir kelimesinin değişmesi gerektiğini fakat sekiz aydan beridir bu değişikliğin yapılmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’den sonra yeniden söz alan Saner, Çeler’in açıklamaları eleştirerek, “çaresizlik içerisinde çırpınan bir bakanın feryatları” olarak niteledi.

Denetimlere de değinen Saner, son zamanlarda kaç tane iş kazası olduğunun herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

CANALTAY

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, “Yeni Dönem Meclis Çalışmaları” hakkında yaptığı konuşmada, Meclis çalışmalarının önemine vurgu yaptı ve yasaların gündemde olduğunu fakat adımların atılmadığını kaydetti.

Halkın söylenip de yapılmayan uygulamalara tepki gösterdiğine de dikkat çeken Canaltay, hükümetin sosyal ve ekonomik sıkıntıları giderici çalışmalarını hemen paylaşmasını istedi.

Türkiye ile KKTC’nin uygulanabilir bir protokol hazırlaması gerektiğini dile getiren Canaltay, özellikle bu yılın kayıp bir yıl olmaması temennisinde bulundu ve ülke kalkınması için yasaların yapılmasını talep etti.

Sağlıkla ve eğitimle ilgili yaşanan sorunlara da değinen Canaltay, sorunların masaya yatırılıp, Meclis’te de özel gündem yapılmasının doğru olacağını kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu da “Son ekonomik gelişmeler” konulu konuşmasında, hükümetin icraatlarını eleştirerek, bazı yasaların geçirilmemesinin dövizin yükselişiyle ne alakası olduğunun açıklanması gerektiğini kaydetti.

Enerji Dairesi yasasının hazır olduğunu ve elektriğin sürekli yükseliş gösterdiği bu günlerde yasanın geçmemesinin dövizin yükselmesiyle ne alakası olduğunun açıklanmasını isteyen Amcaoğlu, döviz de yaşanan bu krizin şimdiki hükümetin hiç birşey yapamamasına kalkan olduğunu belirtti.

Belediyelerle ilgili değişiklik yasasının neden geçmediğini de soran Amcaoğlu, belediyelerle ilgili bir çalışma olmadığını savundu. 2019-2020 yıllarını içeren reformlarla Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının nasıl kullanacağı konusunda gerekli çalışmanın yapılmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, bahanelerle hükümetin hep sorunları ötelediğini söyledi.

Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’ndaki eksiklikleri de eleştirdi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yerinden yaptığı konuşmada, Belediyeler Yasası’ndaki değişiklikle ilgili iddiaların yanlış olduğunu belirtti.

Baybars, çalışmaları devam eden Belediyeler Yasası’na kendisinin de göz atmak istemesinden dolayı yasanın Ekim ayı içerisinde Meclis’e sunulacağını kaydetti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, ana muhalefetin söylemlerini eleştirerek, krizin çok ciddi olduğunu söyledi.

Hükümete geldiklerinde 60 kuruş civarında olan elektrik maliyetinin şu an 100 kuruşa çıktığını söyleyen Nami, bu krizin küçümsenecek bir kriz olmadığını belirtti.

Krizin etkisinin önümüzdeki yıl daha da artıracağını dile getiren Nami, bir yıl önce bütçeye konan rakamların artık bir öneminin kalmadığını ve Meclis kürsüsüne çıkarak ekonomi hakkında analiz yapmanın doğru olmadığını kaydetti.

Krizleri aşmak için Türkiye ile yakın işbirliği gerektiğini dile getiren Nami, Başbakan ile yapılan görüşmede bunların da belirtildiğini ve kriz yönetimi hakkında gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de söz alarak, vekalet ettiği Sağlık Bakanlığı’na yapılan eleştirileri yanıtladı.

Şahali, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde iyileştirme yapıldığını, Adli Tıp Servisi oluşturulduğunu ve Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de çok verimli çalıştığını kaydetti.

ATUN

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun “Ekonomik gelişmeler” konulu konuşmasında, Başbakanın Meclis’te yaptığı konuşmayı eleştirerek, halkı umutsuzluğa sürüklediğini söyledi.

Ekonomiyle ilgili her günün kayıp olduğunu ve özel sektörün yatırım iştahının bozulmasının çok ciddi sorun haline geleceğini dile getiren Atun, vaat, yakınma ve durum tespiti yapan başbakanın 8 ayda hiçbir icraatta bulunmadığını ve yol haritası olmayan bir durumun sözkonusu olduğunu kaydetti.

Tünelde ışık göremeyen bir başbakanın görevi hemen bırakarak, tünelde ışık gören birilerinin bu göreve gelmesine fırsat vermesi gerektiğini vurgulayan Atun, Türkiye’de ne yaptığını bilen bir lider varken KKTC’de nerede ağlayacağını bilmeyen bir başbakanla karşı karşıya kaldıklarını savundu. Atun, ne yapılacağını bilmeyen bir hükümetin başının derhal istifa etmesi gerektiğini iddia etti.

Bakanlıklara yatırımı durdurduklarını söyleyen bir hükümetin bakanlıkları da kapatması gerektiğini ileri süren Atun, “Bu hükümet herşeyin kabahatlisi olarak döviz kurlarını gösteriyor. Hükümete düşen görevler var. Hükümet bunların farkında değil” dedi.

Atun, kendilerinin hükümet ettiği dönemde yatırımların peşinde koşan, teşvik eden, Türk Lirası’nı teşvik eden bir politika izlediklerini fakat hükümetin bunlarla ilgili hiç birşey yapmadığını iddia etti.

Akaryakıta gelen artışı fırsat bilerek, 10 kuruş artış yapan hükümet yetkililerini eleştiren Atun, bu hükümetin bunu istismar ettiğini savundu.

KKTC sularında sondajın ne zaman yapılacağının cevabının verilmesi gerektiğini söyleyen Atun, hükümet etmenin ciddiyet istediğini kaydetti.

Hükümet edenlerin sokakta söyledikleriyle icraatlarının farklı olduğunu savunan Atun, hükümetin kaynak kullanamamasından dolayı ülkenin daha da geriye gideceği endişesini taşıdığını belirtti.

Hükümetin program çalışmalarına başlaması ve 15 Kasım’da imzaların atılması gerektiğini dile getiren Atun, “Ümit ediyorum geç kalınmamıştır. Türkiye’nin mutlaka hazırlığı vardır. Umarız hükümet geç kalmadan liderlik yapar” şeklinde konuştu.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, icraat yapılmadı eleştirisini doğru bulmadığını söyleyerek, kendi yağlarında kavrularak, ne yapılabileceklerine baktıklarını kaydetti.

Kaynaklarda yapılan aktarmalarda daha önce bir sıkıntı yaşanmadığını ancak şu an ekonomik krizden dolayı bazı aksamalar olduğunu dile getiren Nami, hükümet olarak yol haritalarının olmadığı söyleminin doğru olmadığını belirtti.

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