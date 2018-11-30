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Ekonomi Ve Enerji Bakanı Nami’ye İtü’de Enerji Verimliliği Sunumu

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İSEDAK Bakanlar Oturumu için önceki gün gittiği İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni de ziyaret ederek, İstanbul Kampüs Vodafone Future Lab\'ta İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bir araya geldi.

Ekonomi Ve Enerji Bakanı Nami’ye İtü’de Enerji Verimliliği Sunumu

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İSEDAK Bakanlar Oturumu için önceki gün gittiği İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni de ziyaret ederek, İstanbul Kampüs Vodafone Future Lab\'ta İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bir araya geldi.

30 Kasım 2018 Cuma 14:30
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Nami’ye İtü’de Enerji Verimliliği Sunumu

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İSEDAK Bakanlar Oturumu için önceki gün gittiği İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni de ziyaret ederek, İstanbul Kampüs Vodafone Future Lab\'ta İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC\'deki üniversitelerin ülke ekonomisindeki önemine değinen Bakan Nami, teknoloji ve inovasyon konularında üniversitelerden girişimci adımlar beklediğini vurguladı.
Kuluçka merkezi konusunda Türkiye\'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almakta olduklarını aktaran İTÜ Rektōrü Prof.Dr. Mehmet Karaca ise, İTÜ Teknokentin başarılarının dünya tarafından yakinen takip edildiğini söyledi.
Bununla birlikte, tematik teknokentlerde enerji konusunda Türkiye\'de çalışan tek üniversite olduklarını, bu konudaki bilgi birikimlerini KKTC\'ye de aktarmalarının gelecek planları arasında olduğunu belirten Rektör Karaca, Bakan Nami\'yi üniversite öğrencileri ve genç girişimciler tarafından hazırlanan, start up inovasyon projelerinin değerlendirileceği "Big Bang Challenge" etkinliğine davet etti.
ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SUNUMU
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye İTÜ kampüs ziyaretinde “Vodafone IoT Platformu Enerji Çözümleri” ve “Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Yönetimi” konulu iki sunum yapıldı. Ziyaret çerçevesinde “İTÜ Vodafone Future Lab” gezilerek, bugüne kadar geliştirilen çözümler hakkında Bakan Nami’ye bilgi verildi.
Özellikle enerji verimliliği için geliştirilen çözümler ve uygulanan projelere değinilen sunumlarda, İTÜ Vodafone Future Lab’ın tüm iş süreçlerinde enerji verimliliğini esas alan projeler ürettiğini ve bu sayede kapsamlı bir çevre bilinci yaratılmasını ve kullanılan enerjiden en yüksek faydanın sağlanmasını hedefledikleri iletildi.
(AK/HA) FOTOĞRAFLI
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