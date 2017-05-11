Ekonomi Ve Enerji Bakanı Atun, Armatörler Birliği İle Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Yetkililerini Kabul Etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Armatörler ile Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği’nin yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Armatörler ile Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği’nin yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği Başkanı Mustafa Cancuri, Birliğin geleceğinin şekillenmesinde geçmişte olduğu gibi bugünde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un yanlarında olduğunu, bunun da kendileri ve sektör için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Cancuri sektörün daha da ileriye taşınması adına devam eden projeleri geliştirmek adına çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Başkanı Erden Yusufoğlu da, denizcilik sektörünün gelişmesi adına oluşturulan yeni yönetim kurulu ile birlikte sektörü daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise, armatörlüğün önemine dikkat çekerek, Türkiye-Kuzey Kıbrıs arası düzenli hat roro ve yolcu taşımacılığının tamamının Kıbrıslı Türk armatörlerin kontrolünde olduğunu, böylelikle de navlun giderinin milli gelir dahilinde kaldığını söyledi.

Atun, denizciliğin gelişmesi için destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Vizyon geliştirilmesi gerekliğine işaret eden Bakan Atun, kısa vade de olsa bir vizyon ve eylem planına ihtiyaç olduğunu, sektörde de yerleşmiş bir devlet politikasının oluşması gerektiğini söyledi.

(TUĞ/HA)