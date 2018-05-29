Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104662
ALTIN
193.468
DOLAR
4.6166
STERLİN
6.1097
EURO
5.3303
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı Onayladı

Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı Onayladı

Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı.

29 Mayıs 2018 Salı 11:56
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı Onayladı

Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite saat 10.00’da toplandı.
CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplanan komiteye, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Ersin Tatar, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.
Komite toplantısında, davetli olarak ilgili yetkili ve görevliler de hazır bulundu.
banner277
Komite gündeminde bulunan, Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüştü. Yasa Tasarısı’nı, oy çokluğu ile kabul etti.
Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:
“Yayın Yüksek Kurulu tarafından Kurul’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurulun gelir ve giderlerini öngören Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değiştirilmiş şekli ile 39/ 97 Sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ uyarınca hazırlandı.”
(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: “Çocuklara Yönelik Koruma Politikası Yok”
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: “Çocuklara Yönelik Koruma Politikası Yok”
“KKTC’de III Girişimcilik Hibe Projesi” Girne’de Tanıtıldı!
“KKTC’de III Girişimcilik Hibe Projesi” Girne’de Tanıtıldı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Ulaş Gökçe Mağusa Türk Genel İş’i Ziyaret Etti
Ulaş Gökçe Mağusa Türk Genel İş’i Ziyaret Etti
Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı: “türkiye’den Tl İle Un İthali Serbest Bırakılsın”
Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı: “türkiye’den Tl İle Un İthali Serbest Bırakılsın”
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin Burs Ve Giriş Sınavı 5 Haziran’da
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin Burs Ve Giriş Sınavı 5 Haziran’da
Meral Akıncı: “koşulsuz Sevgi, Paylaşım, Kabullenme Ve Hoşgörü Önemli”
Meral Akıncı: “koşulsuz Sevgi, Paylaşım, Kabullenme Ve Hoşgörü Önemli”
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Harmancı, Mültecilerin Defnedilmesi Konusundaki İddiaları Yanıtladı
Harmancı, Mültecilerin Defnedilmesi Konusundaki İddiaları Yanıtladı
Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da Başlıyor...
Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da Başlıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim