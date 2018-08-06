

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı\'nda toplandı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, KKTC Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Casino İşletmecileri Birliği ve Oto Galericiler Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

Tasarı ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam edecek.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı, “Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için” hazırlandı.

(TUĞ/HA)

