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Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Khk Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK)  6 milyon 166 bin 800 TL’lik bütçesini oy birliği ile onayladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Khk Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK)  6 milyon 166 bin 800 TL’lik bütçesini oy birliği ile onayladı.

27 Kasım 2018 Salı 15:59
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Khk Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK)  6 milyon 166 bin 800 TL’lik bütçesini oy birliği ile onayladı.

KAYRAL

KHK Başkanı Kamil Kayral KHK Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, bir yıl içinde atılan adımlar, yapılan çalışmalar ve  sınavlarla ilgili bilgi verdi.

135 kadrolu öğretmen aldıklarını söyleyen Kayral, eğitimde 61 de geçici öğretmen alma yetkisi verildiğini belirtti.

Aralık ayında  iki kadro için sınav yapılacağını kaydeden Kayral, kamu görevlilerinin ilk atama sınavları, yükselme sınavları, yeterlilik sınavları ile ilgili de bilgi verdi.

Komisyonun binasının askere ait olduğunu dile getiren Kayral, yeni bir bina için Başbakan’a yazı gönderildiğini, projenin hazır olduğunu kaydetti.

Kayral, komisyonun aldığı nakil, görevlendirme, vekaleten görevlendirme, baş muavin,  ödeneksiz izin gibi kararlarla ilgili de bilgi verdi.

Hastaneler için  eczacı sınavına değinen Kayral, sınavda sorulan mesleki sorularda adaylar başarısız olduklarından  atama gerçekleştirilemediğini söyledi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile ilgili mevkilerde belirli kursları geçme şartı bulunduğunu söyleyen Kayral, ilk olarak bunun tereddüt yarattığını, bakanların değişmesi ile sürecin uzadığını, ertelemenin kendilerinden kaynaklanmadığı halde KHK’nın bu mevkileri doldurmadığı yönünde bir algı yaratıldığını belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, 2013’ten sonra KHK ile ilgili olumlu adımlar atıldığını söyledi.

Dipkarpaz Ortaokulu’nun kapanmasından yana olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, her sınıfın ikiye bölündüğünü belirtti. 

Büyükkonuk ve Yedikonuk okullarının birleştirilmesi ve özel eğitim okulunun bina sorunun çözülmesi gibi adımların atılması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, bu şekilde eğitimin boş kadrolarının minimize edileceğine inandığını kaydetti.

Hamzaoğulları, bazı okullarda öğrenci sayılarının azaldığını, ekonomik zorlukların buna yol açtığını belirtti.

Özel eğitime 17 kişinin neden sözleşmeli istihdam edildiğini soran Hamzaoğulları, geçici öğretmenlerin sınavla alınması gerektiğini söyledi.

Adaletli sınav sistemi ile hakkı olanın kazandığını söyleyen Hamzaoğulları, bu sistemin yıkılmaması gerektiğini belirtti.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, sistemin eşit ve adaletli olması gerektiğini dile getirerek, güvenin ülkede en önemli sorun olduğunu geçmişte şaibeler yaşandığını belirtti.

Oğuz, bugün güven ortamının sağlanmasının önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Geçici personel sıkıntısının önemli bir sorun olduğunu söyleyen Oğuz, bu sorunun devam ettiğini ifade etti.

Oğuz, kamudaki verimlilik ve geçici personel konusunda komisyonun bazı alternatifler sunması gerektiğini söyledi.

Üst kademe yöneticileri ile ilgili yasada bir düzenleme yapıldığını bu konuda yaşanabilecek sorunlarla ilgili bir çözüm üretilip üretilmediğini soran Oğuz, eğitimdeki atamalarda sorunun hükümetten kaynaklandığını belirtti.

Oğuz, öğretmen eksikliğinin sorumlusunun da hükümet olduğunu savundu. Oğuz, bundan sonra KHK’ya güvenin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, KHK’nın önemine vurgu yaparak, devletin tüm personel altyapısını yöneten bir kurumun gerek personel, gerek bina, gerekse altyapı olarak güçlü olmasını temenni etti.

Gündüz, sınavların şeffaf ve adil olmasının önemine işaret ederek, bundan sonra da bu sınavların şimdiki kadar güven vermesi gerektiğini söyledi.

Sınavlarda son dönemlerde  branşlarla ilgili sorular sorulmadığı ile ilgili şikayetler bulunduğunu ifade eden Gündüz, soru bankasının önemine vurgu yaptı.

Gündüz, kaptanlık ile ilgili sınav ve tüzüklerle ilgili düşünce ve eleştirilerini ifade ederek, gerekli değişikliklerin yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de, KHK’ya  güvenlerinin tam olduğunu, halkta da bu güvenin olduğunu ancak sınavlar kadar mülakatlara da önem verilmesini istedi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, sınavların çok şeffaf ve demokratik şekilde yapıldığını, soru bankasının sürekli yenilendiğini ifade ederek, diğer altyapısının da yenilenmesinin önemine işaret etti.

Amcaoğlu, KHK’nın sorumluluk alanı çerçevesinde önemli bir görevi yerine getirdiğini, ihtiyaç duyduğu yasal değişikliklerin de yerine getirilmesi durumunda kurumun görevini kamu yararına çok daha verimli hale getireceğine inanç belirtti.

KAYRAL

KHK Başkanı Kamil Kayral da yeniden söz alarak, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Kayral, özellikle eğitim alanındaki nakiller ve görevlendirmeler ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını, bunu özellikle eğitimin zarar görmemesi ve aksamaması için bakanlıkla istişare içerisinde yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Geçici memurlar ile ilgili bir neticeye varılması ve bir güvence altına alınması gerekliliği üzerinde de duran Kayral, bu konudaki görüşünün; Anayasa Mahkemesi ve mahkeme kararlarına göre ele alınması, yasa değişikliği ile KHK bünyesine verilmesi ve siyasi otoriteden ayrılması olduğunu söyledi.

Kayral, yasa değişiklikleri, atamalar, müşavirlik konularıyla ilgili yaşanan anomaliler ile sıkıntılara da işaret ederek, bu olayların Anayasa’ya da uygun olmadığını anlattı, Meclis’in yaptığı yasayı Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar da uygulayacağını kaydetti.

Soru bankası ile ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını, mülakatlara gereken önemi verdiklerini ifade eden Kayral, bakanlıkların hizmet şemalarının yeniden düzenlenmesini istedi, katkılara teşekkür etti.

(GÖZ-EMR/YIL)

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