Ekonomi ve Enerji Bakanlığından Açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının hazırladığı düzenleme ile TÜK’ten kredili olarak yemlik arpa ve karma yem alımına yönelik, Küçükbaş hayvan besleyicilerinin kullandığı kredilerde yeniden yapılandırma ve uzatmaya gidildi.Ayrıca yine Ekonomi ve Enerji Bakanlığının hazırladığı düzenleme ile “Yarım Kalmış Otellerin Desteklenmesi Programı kapsamında kullanılan kredilerin konsolidasyonu ve rehabilitasyonu yolu ile yeniden yapılandırılması yönünde Bakanlar Kurulunda karar alındı”Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının talebi ile kredi kullanmak isteyen küçükbaş hayvan besleyicilerinin vade hitam tarihinde sıkıntı yaşamaları sebebi ile Bakanlar Kuruluna önerge sunarak yeniden küçükbaş hayvan besleyicilerinin kullandığı kredilerde yeniden yapılandırma ve uzatmaya gidildi.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Küçükbaş hayvan besleyicilerinin desteklenmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca daha önce alınan kararları tahlil eden yeni kararlar aldı. Buna göre; kredi kullandıran banka ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ek protokol imzalaması hususunda karar alındı.Alınan karar uyarınca;