Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Tüp Gaz Fiyatını Oluşturan Unsurlarla İlgili Açıklama Yaptı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, tüp gaz fiyatını oluşturan unsurlarla ilgili açıklama yaptı.

1 Şubat 2008 tarihinde yapılan protokolle 10 kiloluk tüp gazın, denetime tabi mal kapsamından çıkarıldığı ve fiyatların devlet tarafından değil ithalatçı firmalar tarafından belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bahse konu protokolle fiyatı oluşturan bileşenlerde yapılacak değişikliklerin bakanlığa bildirilmesinin zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda açıklamada, 10 kiloluk tüp gazın fiyat oluşumunu gösteren bileşenler, 24 Temmuz 2018 ve 10 Ekim 2018’deki rakamlara göre listelendi.