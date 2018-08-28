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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama
AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DÜZENLEME
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama

28 Ağustos 2018 Salı 05:47
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, akaryakıt fiyatlarında her 15 günde bir değişiklik yapıldığı hatırlatıldı. Fiyat İstikrar Fonu (FİF) gelirlerinden daha fazla indirime gidilemeyeceği ve dolardaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan akaryakıt fiyatlandırmasına ilişkin yapılan açıklama şöyle: 

Akaryakıt fiyatlandırması, Akaryakıt (Depolama,  Nakliye ve Satış) Yasası altında çıkarılan  “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük’’ gereği her 15 iş gününde bir yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken Akdeniz Borsa’sının  ürün bazında günlük yayımlanan platts değerleri baz alınmaktadır. Ürünün CIF kıymeti; günlük platts ortalamaları ile günlük Merkez Bankası Dolar satış kurunun çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. 

 

10 Temmuz - 30 Temmuz aralığında ortalama dolar kuru 4,7946 TL iken, 31 Temmuz - 20 Ağustos aralığında dolar kurunun ortalama değeri 5,5579 TL olarak hesaplanmıştır. (20 Ağustos’un idari tatil olmasından dolayı fiyatlandırma 27 Ağustos tarihinde yapılmıştır.)

 

31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanan fiyatlar aşağıdaki gibidir.

 

                                                FOB($/MTON)              CİF MAL BEDELİ(TL/Litre)

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan       707,42                           2,839091

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan       707,42                           2,900403

Eurodiesel                                   651,67                           2,885847

Gazyağı                                       685,67                           2,841425

 

 

28 Ağustos 2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan fiyatlar ise;

 

 

                                                FOB($/MTON)              CİF MAL BEDELİ(TL/Litre)

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan       703,08                         3,268944

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan       703,08                         3,340016

Eurodiesel                                   650,73                         3,340826

Gazyağı                                      678,62                         3,2060806

 

 

FOB borsa fiyatları az da olsa düşüş göstermesine rağmen, dolar satış kurunun devamlı yükselmesi nedeniyle CİF mal bedeli de artmıştır.

 

Akaryakıt istasyonlarındaki satış fiyatı olan pompa fiyatını oluşturan bileşenler ise aşağıdaki gibidir. Halen 31.07.2018 tarihi itibariyle yürürlükte olan fiyatlar belirlenirken ki fiyatlandırmada dikkate alınan bileşenler aşağıdaki gibidir.

Pompa satış fiyatı: CİF mal bedeline; nakliye bedeli, rıhtım harcı, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu, fiyat istikrar fonu, tarım sigortası fonu, ithalatçı şirket payı, gümrük vergisi, istasyon bayi payı ve katma değer vergisinin eklenmesiyle oluşmakta olup gerek uzun yıllardır gerekse halen yürürlükte olan pompa fiyatlarının oluşumunda da dikkate alınmıştır.

 

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Hükümetimiz fiyat istikrar fonu oranında indirime giderek gelirlerinden feragat etmiş ve buna ek olarak tüzük değişikliği yaparak FİF'te gelinebilecek alt limitin bile altına düşmüştür. Ancak gelinen aşamada, Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam etmesi nedeniyle  kamu maliyesinin diğer mükellefiyetlerini de yerine getirebilmesi için, minimum seviyeye inen FİF gelirlerinden daha fazla indirime gidilemeyeceği sebebi ile akaryakıt fiyatlarının yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. 

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DÜZENLEME

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlara göre; 95 oktan benzin 55 kuruş zam ile 4,97 TL, 98 oktan benzin ise 56 kuruş artışla 5,16 TL oldu. Euro dizel ve gaz yağına da zam yapıldı. Euro dizel 52 kuruş artışla 4,65 TL oldu, gaz yağı ise 4,65 TL'ye yükseldi. 

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Son Güncelleme: 28.08.2018 09:01
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