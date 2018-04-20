Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı İle TSE Arasında Protokol İmzalandı!



Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında "Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol, Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katıldığı törende imzalandı.

Protokol kapsamında, TSE ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında standardizasyon, eğitim, muayene, gözetim, laboratuvar hizmetleri, deney, kalibrasyon, personel, helal belgelendirme gibi alanlarda iş birliği yapılacağını anlatan Özlü, ihtiyaç duyulan eğitimlerin TSE tarafından verileceğini söyledi.

Özlü, Avrupa Birliği'nin (AB) temel prensiplerinden malların serbest dolaşımını sağlayacak standartların, KKTC'de geliştirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe ve uzman desteği sağlanacağına işaret ederek, "KKTC'de yürürlüğe giren Ürün Güvenliği Yasası kapsamında yapılacak piyasa denetimleri neticesinde, şüpheli görülen ürünlerin TSE laboratuvarlarında analizleri yapılabilecek. Bakanlık ile TSE, enerji sektöründe laboratuvar, belgelendirme ve gözetim alanında, yurt içi ve yurt dışında, iş birliği alanlarının artırılması için çalışmalar yapacak." diye konuştu.

"KKTC'YE ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURACAĞIZ"



Özlü, OSB ve KOBİ'lere ilişkin iş birliği fırsatlarına büyük önem verdikleri belirterek, "KKTC'de sayın bakanımızla birlikte, endüstri bölgesi kuracağız. Bugün bunun ön görüşmelerini yapacağız." ifadesini kullandı.Devletin ve bakanlığın, büyümek ve gelişmek için gayret gösteren KKTC'yi desteklemeye devam edeceğini ve hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağının altını çizen Özlü, protokolün bu duruşu net olarak ortaya koyduğunu vurguladı."KKTC'DEN TSE'YE TEŞEKKÜR"Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında iş birliği protokolünü çok önemsediklerini ve etkin şekilde hayata geçirmek için hükümetlerinin gereken kararlılığı göstereceklerini söyledi.Türkiye ve KKTC arasında bugüne kadar birçok alanda iş birliği yapıldığına değinen Nami, birlikteliğin bundan sonra da derinleşerek ve genişleyerek devam edeceğini dile getirdi.Nami, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanındaki iş birliği protokolüyle, KKTC tüketicilerinin daha sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketme imkanına kavuşacağına işaret ederek, "Üretimimizin Avrupa standartlarında olmasına yönelik olarak da ciddi bir adım atılmış olacak. Bu sayede KKTC ürünlerinin, dış piyasalarda pazar bulmasına de büyük destek sağlanmış olacak. Çalışmalarımıza gösterdiğiniz güçlü destek için size ve TSE'ye teşekkür ederim." dedi.