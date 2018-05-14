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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 3 yeni program açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - KOBİGEM, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması amacıyla 2018 yılı için 3 yeni program açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 3 yeni program açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - KOBİGEM, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması amacıyla 2018 yılı için 3 yeni program açıkladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 3 yeni program açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - KOBİGEM, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması amacıyla 2018 yılı için 3 yeni program açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi finansmanı ile açıklanan 3 ayrı programa; “esnaf ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler”, “sanayi bölgesinde öncelikli olmak üzere imalatçı olduğu belgelendirilen gerçek/tüzel kişiliğe ait şartları belirtilmiş işletmeler” ve “yeni bir iş kurmak isteyen 1.1.1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olan gerçek kişiler” başvuru yapabilecek.

Bakanlık açıklamasına göre; Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı 2018 başlıklı birinci programdan, esnaf ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.
Kobi Yapılandırma ve İş Geliştirme Faiz Destekli, Kredi Programı 2018 başlıklı ikinci program ise, sanayi bölgesinde öncelikli olmak üzere imalatçı olduğu belgelendirilen gerçek/tüzel kişiliğe haiz, 2016 ve/veya 2017 yıl sonu cirosu 100 bin TL ile 5 Milyon TL arası olan işletmeleri kapsıyor.

Program, işletmelerin makine teçhizat, işletme ile ilgili inşaat, enerji verimliliğine dönük yatırımlarını ucuz finansmanının sağlanması amacı ile oluşturuldu.

Toplam 2 faiz destekli program için 8 milyon TL kaynak oluşturulurken, talep doğrultusunda bu rakam artırılabilecek.

Programlar için tüm başvurular protokol imzalanan bankalara yapılacak. Protokol imzalayan bankalar www.kobigem.gov.ct.tr adresinde yayınlanmakta.

KKTC Girişimcilik Hibe Programı 2018 ise, KKTC’de iş kurmak isteyen kişilerin eğitim, danışmanlık ve hibe desteği bileşenlerinden oluşan program, girişimcilerin başarılı ve sürdürülebilir işletmeler kurmalarını sağlamak, böylece girişimcilik ve istihdamı geliştirerek KKTC’nin sosyo-ekonomik gelişimine katkı yapmak amacı taşıyor.

Bu projeye yeni bir iş kurmak isteyen 1.1.1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olan gerçek kişiler (girişimci adayları) başvuru yapabilecek.

Program, hali hazırda başka bir yerde ücretli olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecek.

Bir girişimci işletme için verilebilecek hibe desteğinin alt sınırı 10 bin üst sınırı ise 100 bin TL olurken 2018 programı için ayrılan kaynak da 4 milyon TL.

Girişimcilik projesi başvuruları 25-26-27 Haziran tarihlerinde KOBİGEM ofisine yapılabilecek. Programlarla ilgili detaylı bilgi www.kobigem.gov.ct.tr adresinden elde edilebilecek.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 16:55
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