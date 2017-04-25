EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN'DAN AÇIKLAMA

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Arama gemisine 20 Nisan 2017 tarihinden itibaren yeniden sismik veri toplama çalışmalarına başlama izni verildiğini açıkladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Enerji Alanında İşbirliği Anlaşması” ve “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’ne” istinaden; 2017 yılının Nisan ayından itibaren KKTC deniz alanlarında iki (2B) ve Üç(3B) sismik veri toplama çalışmalarının başlaması yönünde Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüştüklerini söyleyen Atun, deniz alanında yürütülmesi planlanan sismik veri toplama faaliyetlerine ait çalışma sahaları, lokasyon haritası ve koordinat listesinin de hazırlandığını kaydetti.Öteyandan, KKTC Ekonomi ve Enerji bakanlığının önergesi ve Bakanlar Kurulu’nun 28.10.2011 tarihli Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde petrol ve doğalgaz arama izni verilmiş ve bunun akabinde TürkiyePetrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un 02.11.2011 tarihinde imzaladığı “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’ne istinaden, deniz alanlarında 7, kara alanlarında ise 1 adet petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verilmişti.2011 yılında Sınırüstü bölgesinde açılan araştırma kuyusunun devamında ikinci bir araştırma kuyusu açılmasına da karar verdiklerini vurgulayan Atun, ikinci kuyu izninin de verileceğini açıkladı.Denizde yapılan aramalar sonucunda, TPOA’ya doğal kaynaklara erişim ve ihtiyaç duyulduğu takdirde Platform kurarak başta doğal gaz gibi doğal kaynaklara erişme ve ekonomik olarak değerlendirme izni de verdiklerini açıklayan Atun, sondaj işlemi ve platform kurulması ile birlikte, enerji alanında yeni işbirliği ufkunun da açılacağını kaydetti. Bu bağlamda Anavatanla her türlü işbirliği yapılmasında kararlı olduklarını da vurgulayan Atun, Güney Kıbrıs yönetiminin bu yöndeki açıklamalarını samimiyetsiz olarak nitelendirdi.“Daha önce III. Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun BM aracılığı ile sunmuş olduğu denizlerde doğal gaz çalışmaları alanında işbirliği yapılması veya tüm aramaların muhtemel çözüm sonrasına ertelenmesi önerimizi Güney Kıbrıs yönetimi yanıtsız bırakmıştır. Güney Kıbrıs yönetimi bunun da devamında adamız etrafındaki tüm doğal kaynaklar kendilerine aitmişçesine çeşitli parsellerde farklı, çokuluslu Petrol şirketleriyle anlaşmalarimzalamış ve ihaleler yaparak imzalama devam etmektedir. Güney Kıbrıs yönetiminin doğal kaynaklar alanında kendi sürecini süratle yürütürken; diğer taraftan bizim bu alandaki adımlarımızı çözüm sürecine tehdit olarak nitelendirmeleri tam manasıyla samimiyetsizliklerinin göstergesidir. Bu noktada kendi hak ve menfaatlerimizi muhafaza etmek önemlidir. Gerektiği noktalarda yeni izinler vermeye hazırız. Anavatanımız TC Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı ile işbirliğimiz daha de gelişerek sürmeye devam edecektir”.