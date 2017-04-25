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25 Nisan 2017 Salı 11:55

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN'DAN AÇIKLAMA

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN'DAN AÇIKLAMA
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EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ATUN; DENİZ ALANLARINDA SİSMİK VERİ TOPLAMA ÇALIŞMASI YAPILMAK ÜZERE YENİ İZİNLER VERİLDİĞİNİ VE BAŞTA DOĞAL GAZ OLMAK ÜZERE DOĞAL KAYNAKLARA ERİŞİME BÜYÜK ÖNEM VERDİKLERİNİ AÇIKLADI.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Arama gemisine 20 Nisan 2017 tarihinden itibaren yeniden sismik veri toplama çalışmalarına başlama izni verildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Enerji Alanında İşbirliği Anlaşması” ve “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’ne” istinaden; 2017 yılının Nisan ayından itibaren KKTC deniz alanlarında iki (2B) ve Üç(3B) sismik veri toplama çalışmalarının başlaması yönünde Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüştüklerini söyleyen Atun, deniz alanında yürütülmesi planlanan sismik veri toplama faaliyetlerine ait çalışma sahaları, lokasyon haritası ve koordinat listesinin de hazırlandığını kaydetti.

“DENİZ’DE 7, KARA’DA İSE 1 ARAMA RUHSATI VERİLMİŞTİ”

Öteyandan, KKTC Ekonomi ve Enerji bakanlığının önergesi ve Bakanlar Kurulu’nun 28.10.2011 tarihli Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde petrol ve doğalgaz arama izni verilmiş ve bunun akabinde Türkiye

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un 02.11.2011 tarihinde imzaladığı “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’ne istinaden, deniz alanlarında 7, kara alanlarında ise 1 adet petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verilmişti.

KARADA DA YENİ SONDAJ RUHSATI VERMEYE HAZIRIZ

2011 yılında Sınırüstü bölgesinde açılan araştırma kuyusunun devamında ikinci bir araştırma kuyusu açılmasına da karar verdiklerini vurgulayan Atun, ikinci kuyu izninin de verileceğini açıkladı.

DENİZDE SONDAJ

Denizde yapılan aramalar sonucunda, TPOA’ya doğal kaynaklara erişim ve ihtiyaç duyulduğu takdirde Platform kurarak başta doğal gaz gibi doğal kaynaklara erişme ve ekonomik olarak değerlendirme izni de verdiklerini açıklayan Atun, sondaj işlemi ve platform kurulması ile birlikte, enerji alanında yeni işbirliği ufkunun da açılacağını kaydetti. Bu bağlamda Anavatanla her türlü işbirliği yapılmasında kararlı olduklarını da vurgulayan Atun, Güney Kıbrıs yönetiminin bu yöndeki açıklamalarını samimiyetsiz olarak nitelendirdi.

Atun sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha önce III. Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun BM aracılığı ile sunmuş olduğu denizlerde doğal gaz çalışmaları alanında işbirliği yapılması veya tüm aramaların muhtemel çözüm sonrasına ertelenmesi önerimizi Güney Kıbrıs yönetimi yanıtsız bırakmıştır. Güney Kıbrıs yönetimi bunun da devamında adamız etrafındaki tüm doğal kaynaklar kendilerine aitmişçesine çeşitli parsellerde farklı, çokuluslu Petrol şirketleriyle anlaşmalar

imzalamış ve ihaleler yaparak imzalama devam etmektedir. Güney Kıbrıs yönetiminin doğal kaynaklar alanında kendi sürecini süratle yürütürken; diğer taraftan bizim bu alandaki adımlarımızı çözüm sürecine tehdit olarak nitelendirmeleri tam manasıyla samimiyetsizliklerinin göstergesidir. Bu noktada kendi hak ve menfaatlerimizi muhafaza etmek önemlidir. Gerektiği noktalarda yeni izinler vermeye hazırız. Anavatanımız TC Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı ile işbirliğimiz daha de gelişerek sürmeye devam edecektir”.  
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EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUNDAN AÇIKLAMA
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